Macovei recunoaște că Băsescu a călcat-o pe bombeu

Cândva, Traian Băsescu și Monica Macovei erau prieteni. Acum, relația dintre cei doi este tensionată, Băsescu arătându-i de multe ori obrazul. El nu a ezitat să o numească pe Macovei drept ”o persoană lipsită de character” sau ”necinstită”. Istoricul politic al ultimilor ani ne indică faptul că actualul candidat independent a fost mâna dreaptă a lui Băsescu și, de aceea, toată lumea întreabă de ce și de când relația dintre cei doi s-a schimbat radical. Monica Macovei a vorbit pentru prima dată despre acest subiect, joi seară, la televiziunea B1: “Disputa dintre mine și președintele Băsescu a început în 2013, odată cu numirile noilor procurori generali și adjuncților lor de la DNA și Parchetul General. Atunci, Victor Ponta a fost la CSM să nu se facă procedură de selecție și CSM nu a vrut. Ei bine, a ieșit Băsescu și a zis că nu vrea procedură de selecție, cum era legea, ci negociere. Când am văzut, eu am dat comunicate și am scris și la Comisia Europeană”. Macovei a fost văzută mereu de către colegii ei drept un procuror ceauşist de care “nu se sperie nimeni, pentru că nu este vorba de un luptător adevărat, este vorba de un luptător cu gura, un fel de gurist, un manelist al anticorupţiei". Ea era cea care, de-a lungul anilor, dădea la televizor lista cu cei ce urmau să fie arestaţi.