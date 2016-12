Macovei se luptă cu imunitatea parlamentară

07:35:56 / 10 Iunie 2014

si dai si lupta neicusorule

Sistemul judiciar romanesc este o catastrofa , o imagine fidela a actualei societati si a sistemului politic si de guvernamant . Un amestec jegos de coruptie , interese de clan , interese de tip mafiot . La fel ca legile occidentale sunt legi care incurajeaza faradelegea si descurajeaza cinstea si corectitudinea . Traim intr-o lume in care sunt mai importante drepturile infractorilor decat ale omului cinstit . Poti comite crime si sa scapi pe motive de vicii de procedura . La fel ca in Occident puscariasii se bucura de o viata mai buna decat a multor cetateni care traiesc de azi pe maine . Parlamentaristii , politicianistii au grija ca legile sa-i protejeze in orice situatie . Ai bani de avocat scapi . De ce nu sunt legi putine , simple clare , fara posibilitate de interpretare ? De ce nu sunt proceduri simple si se tergiverseaza procesele unora pana la prescrierea faptelor comise ? Mafiotii politici se bucura de avantaje si in puscarie . In afara de condamnarile pe timp scurt , au la dispozitie tot ce-si doresc . Fiecare partid care vine la putere face legi noi care sa le asigure activitatea infractionala si imunitatea . Cu cat propui si votezi mai multe legi , cu atat mai mult esti apreciat ca parlamentar . Fiecare lege noua este o noua ingradire a libertatii . Rousseau a spus : " Legile sunt totdeauna folositoare celor care au averi si daunatoare celor care n-au nimic ". Cand domnia legii se transforma in dominatia legislatorilor , se instaleaza , in principiu , cea mai subtila forma de oprimare : oprimarea legii , " in numele legii ". Grav este faptul ca nu se va putea face nimic atata timp cat noi , cetatenii , nu vom schimba TOTAL clasa politica . Pentru a realiza acest obiectiv , trebuie sa ne schimbam noi insine , dar nu vrem .