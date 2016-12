Macovei vrea o nouă hemoragie de partide

04:53:06 / 24 Februarie 2014

LEGI FACUTE DE HOTI PENTRU SA-SI OCROTEASCA HOTIILE PE CARE LE FAC , EI SINT MAI PRESUS DE LEGILE DATE DE DUMNEZEU , SE CRED ATOTPUTERNICI .

SA NU MAI FIE TRASEISM POLITIC , CURVELE DE MINISTRI SA SE MUTE DINTR-UN PARTID IN ALTUL , PENTRU INTERESE PERSONALE , ACEASTA LEGE TRBUIE VOTATA, DAR DE CINE , TOCMAI DE EI CARE FUG DUPA CIOLAN , DINTR-UN PARTID IN ALTUL , CEI CARE PLEACA DINTR-UN ANUMIT PARTID , NU MAI AU VOIE SA MEARGA INTR-UN ALT PARTID ACEASTA LEGE TREBUIE PROPUSA DE GUVERN SI APROBATA DE PARLAMENT , DA DEH , NU ISI TAIE EI CRACA DE SUB PICIOARE , CA DE AU IMUNITATE PARLAMENTARA DE HOTI , IN ORICE PARTID S-AR DUCE , DECI SINT OCROTITI PRIN LEGEA , CARE SI-AU FACUT-O SINGURI .