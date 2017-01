Macroul, regele pieței de pește din România

Piaţa de peşte şi fructe de mare din România a crescut cu 3% în ultimul an, ajungând la 350 milioane euro, potrivit unui studiu realizat de Romfood Trading, unul dintre principalii importatori şi distribuitori de produse de profil din România - „Dezvoltarea comerţului modern a contribuit la creşterea pieţei, prin deschiderea de hiper și supermarketuri, dar şi prin importanța dată produselor de pescărie (crearea unor raioane speciale de prezentare)“. Potrivit estimărilor Romfood Trading, ponderea cea mai mare în vânzările de peşte o are macroul; din punct de vedere valoric, somonul este pe primul loc. În piața locală de peşte şi fructe de mare activează cinci jucători principali, care au afaceri de peste zece milioane euro pe an.