Macy Gray a adus revoluţia funk la Bucureşti

Cîntăreaţa americană Macy Gray a concertat, marţi seară, într-un club din capitală, în faţa unui public de aproape o mie de spectatori, organizatorul evenimentului fiind compania Events. Alături de cei şapte membri ai trupei sale, Macy Gray a susţinut un recital de aproape două ore, oferind fanilor un amestec revigorant de soul, jazz, funk şi pop. Pe lîngă „Sexual Revolution\", „Sweet Baby\", „Oblivion\" şi alte piese care au consacrat-o, show-ul său a inclus şi cover-uri care au încins atmosfera, printre care celebrul hit „Creep\" al celor de la Radiohead. La final, Macy a revenit pe scenă, pentru un bis prelungit, cu piesa de rezistenţă, „I Try\", încheind cu „Everybody\".

Cu aerul său special, „picant\" şi extravangant, Macy Gray a umplut scena cu o energie inconfundabilă. Sala plină a izbucnit în aplauze încă de la prima piesă a show-ului, „Ghetto Love\" şi a continuat la fel pînă la sfîrşitul concertului. Sound-ul abordat de Macy Gray, pe numele său real Natalie Renee McIntyre, alternează de la R&B la soul, într-o notă extrem de personală. Albumul său de debut, „On How Life Is\", a fost vîndut în peste şapte milioane de exemplare în întreaga lume. În 1999, cîntăreaţa a cîştigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretă pop, pentru hitul „I try\", inclus pe albumul său de debut.

Cel de-al doilea album, „The Id\", a fost lansat în 2001 şi include celebrele sale piese „Psychopath\", „Sexual Revolution\" şi „Sweet Baby\". În iulie 2003, Macy Gray lansează albumul „The Trouble with Being Myself\", iar în 2007, după o pauză de aproape patru ani, cîntăreaţa revine cu un nou album – „BIG\". În cei patru ani de pauză în cariera muzicală, Macy a jucat alături de Denzel Washington în „Zi de instrucţie/ Training Day\", a apărut în „Omul Păianjen\" şi în \"Scary Movie 3\", precum şi în „Ocolul Pămîntului în 80 de zile/ Around the World in 80 Days\", alături de Jackie Chan. Mai recent, a apărut alături de Keira Knightley, Lucy Liu, Mickey Rourke şi Christopher Walken în „Domino\" şi a avut un rol important în muzicalul lui Outkast, „Idlewild\". De asemenea, a contribuit la coloana sonoră a unor filme precum „Ora de vîrf/ Rush Hour 2\", „Zîmbet de Mona Lisa/ Mona Lisa Smile\", „8 Mile\" şi „Chicago\".

Macy Gray a mai concertat la Bucureşti pe 22 iunie 2007, la festivalul CokeLive.