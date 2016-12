Mădălin Voicu, exclus din PSD?!

Deputatul de Giurgiu Mădălin Voicu a fost exclus, joi, din PSD, a anunţat coordonatorul organizaţiei Giurgiu, Marian Vanghelie, spunînd că acesta a creat o serie de probleme partidului. „Am avut şi nişte sincope în rîndurile organizaţiei şi una dintre ele s-a numit Mădălin Voicu. Acesta a fost dat afară din partid cu unanimitate de voturi. A fost propunerea mai multor colegi ca urmare a faptului că în ultima perioadă, de două-trei luni, a adus deservicii atît organizaţiei municipale, unde a fost suţinut să intre pe listele PSD, cît şi la nivel naţional, preşedintelui Mircea Geoană şi altor lideri din actualul Guvern\", a spus Vanghelie. Întrebat în ce au constat deserviciile aduse partidului de Mădălin Voicu, Vanghelie le-a răspuns jurnaliştilor că le-ar putea pune la dispoziţie cîteva CD-uri, \"vreo 20\", din emisiunile de televiziune la care acesta a participat în Giurgiu. \"Şi o să vedeţi dvs. şi o să analizaţi dacă l-aţi ţine la uşă, nu în casă\", a continuat el. \"Nu putem să venim să vorbim la televizor de organizaţia municipală Giurgiu atît timp cît el a fost ajutat şi oamenii ăştia au muncit pentru el. Îşi bate joc de munca unora. Şi el vine şi le spune colegilor să îi facă cabinet parlamentar. A căzut scroafa din pom şi am tensionat atît de mult încît am creat o adrenalină prea mare\", a declarat Vanghelie. El a precizat că Voicu poate depune contestaţie faţă de decizia de excludere din PSD la Comisia de integritate a partidului sau la Biroul Permanent Naţional. De cealaltă parte, Mădălin Voicu a declarat: „Nu puteam fi dat afară de la centru pentru că sînt membru al Consiliului Naţional al PSD şi, pentru orice membru al acestui for, decizia de excludere se ia în Comitetul Executiv şi în Biroul Permanent Naţional. Trebuia o sancţiune, un avertisment, ceva. Nu pot să fiu dat afară ca un jucător de fotbal - îmi arată cineva cartonaşul roşu”. Mădălin Voicu a intrat în PSD în anul 2000, în 2002 a devenit membru al Consilului Naţional al partidului, iar între 2005 şi 2007 a fost vicepreşedinte al PSD Bucureşti. De asemenea, între 1994 şi 1996 a fost preşedinte al Partidului Libertăţii şi Unităţii Sociale (PLUS), între 1996 şi 2000 a fost preşedinte executiv al Organizaţiei \"Partida Romilor\", iar în 2000, preşedinte de onoare al romilor din România. Între 1996 şi 2000 a fost deputat din partea minorităţilor naţionale, iar în următoarele două mandate a fost deputat PSD. El a fost ales din nou deputat din partea PSD, într-un colegiu din Giurgiu, la alegerile din 2008.