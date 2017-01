Mădălina Ghenea, alături de actorul Michael Caine în filmul Youth

Fotomodelul şi actriţa română Mădălina Ghenea filmează alături de legendarul actor britanic Michael Caine, pentru pelicula "Youth", în regia lui Paolo Sorrentino, informează dailymail.co.uk. Tabloidul britanic prezintă şi fotografii de pe platourile de filmare ale peliculei "Youth", în care Mădălina Ghenea defilează în ipostază de Miss Universe pe un podium, în timp ce este admirată de actorul Michael Caine. Mădălina Ghenea, în vârstă de 25 de ani, şi Michael Caine, în vârstă de 81 de ani, fac parte din distribuţia filmului "Youth", al regizorului italian Paolo Sorrentino, alături de alţi actori cunoscuţi, precum Rachel Weisz, Harvey Keitel, Jane Fonda şi Paul Dano. Filmul "Youth/ La giovinezza" spune povestea a doi bătrâni prieteni - un dirijor şi compozitor, pe de o parte, şi un regizor, pe de altă parte -, care se gândesc la cât timp le-a mai rămas de trăit, în timp ce îşi petrec vacanţa în Munţii Alpi. Filmul urmăreşte eforturile celor doi de a se întoarce la cariera lor, precum şi relaţiile pe care le au cu copiii lor, dar şi modul în care aceştia interacţionează cu ceilalţi oaspeţi ai hotelului la care sunt cazaţi. "Youth" este al doilea film în care regizorul italian Paolo Sorrentino lucrează cu actori de limba engleză, după "Rocker Hit: Ochi pentru ochi/ This Must Be the Place", cu Sean Penn. Potrivit informaţiilor postate pe imdb.com, unde filmul lui Sorrentino apare cu titlul în limba engleză "The Early Years", pelicula ar urma să fie lansată în anul 2015. Filmările au loc în Italia, Elveţia şi Marea Britanie.