Mădălina Ghenea, blatistă în Italia

Frumuseţea şi celebritatea nu te scapă de probleme, este lecţia pe care modelul român Mădălina Ghenea a învăţat-o, recent, în Italia. Mădălina poate fi considerată un exemplu de „aşa nu”, după ce a urcat într-un tren, în Italia, fără să-şi cumpere bilet. Fotomodelul şi-a recunoscut fapta pe pagina personală de Facebook, unde le-a povestit păţania prietenilor virtuali.

Chiar dacă frumuseţea ei i-ar fi putut îndupleca pe controlori, olteanca nu a scăpat netaxată şi a fost nevoită să scoată, după cum spune ea, o sumă frumuşică din buzunar. „Bună ziua, lume! Azi merg la Roma... am urcat în tren fără bilet, nu am avut loc şi am luat o amendă frumuşică. În această dimineaţă, nu m-am putut trezi la timp... mai am atât de mult de studiat... aşa că e timpul pentru cafea”, a scris Mădălina Ghenea, pe reţeaua de socializare.

(C. S.)