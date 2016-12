Mădălina Manole s-a măritat şi şi-a botezat fiul în aceeaşi zi

Celebra solistă Mădălina Manole a avut, la propriu, un weekend de neuitat. La sfîrşitul săptămînii trecute, cîntăreaţa, alintată de public drept „Fata cu părul de foc\", s-a căsătorit cu iubitul ei, Mircea Petru. În cadrul aceluiaşi eveniment, vedeta l-a botezat şi pe fiul ei, Petru Jr. Cele două slujbe au avut loc în schitul unei mănăstiri din Moldova. „A ieşit ca de poveste! Unii chiar au plîns cînd am zis da”, a declarat interpreta de muzică uşoară. În cadrul unei emisiuni TV din această săptămînă, Mădălina a mărturisit: „Am avut o rochie de mireasă, în sensul că era albă şi foarte frumoasă, dar fără trenă (...). Am ales Moldova deoarece ne-am dorit să rămînem cu amintirea unui loc special şi a unei poveşti frumoase. Am avut o vreme foarte frumoasă, schitul a fost foarte frumos, părintele, măicuţele... Toată lumea a dansat pînă la 6 dimineaţa\".