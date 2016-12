Maddie Ziegler își lansează colecţia vestimentară

Maddie Ziegler, adolescenta în vârstă de 13 ani care apare în videoclipurile cântăreţei Sia, îşi lansează, sâmbătă, propria colecţie vestimentară, informează contactmusic.com, citat de news.ro. Fata a devenit celebră după ce a apărut în videoclipul piesei ”Chandelier” lansat de cântăreaţa Sia. De atunci, ea a apărut și în videoclipurile altor piese ale aceleiaşi cântăreţe, precum ”Elastic Heart”, ”Big Girls Cry” şi ”Cheap Thrills”, şi a decis să se folosească de această celebritate pentru a lansa o colecţie vestimentară care se adresează fetelor de vârsta ei.

Maddie Ziegler le-a dat jurnaliştilor de la PeopleStyle posibilitatea de a admira articolele vestimentare din colecţia care îi poartă numele, iar un videoclip ce prezintă noua colecţie a fost publicat joi pe internet. ”Sunt foarte încântată, pentru că întreaga colecţie conţine haine pe care eu însămi aş vrea să le port. Consider că există un fel de prăpastie în modă. Hainele pentru adolescenţi sunt ori prea copilăreşti, ori modele îngrozitoare, pe care nu le-aş purta niciodată. Uneori, hainele pentru adulţi sunt ori prea mari pentru mine, ori prea nepotrivite pentru mine. Sunt încântată că am găsit o linie de mijloc, la care noi, adolescentele, putem să ne raportăm şi să purtăm aceste haine, în loc să încercăm să arătăm într-un fel care nu ne reprezintă deloc”, a spus Maddie Ziegler. Colecţia include 30 de articole, iar printre ele se regăsesc tricouri, cămăşi din flanel, jeans cu talie înaltă, pulovere şi bluze. Articolele din colecţia Maddie Ziegler pot fi cumpărate online de pe site-ul Maddiestyle.com, începând din 3 octombrie, şi, după o săptămână, din magazinele ce fac parte din reţeaua Nordstrom.

Kate Isobelle Furler, născută pe 18 decembrie 1975, cunoscută sub numele Sia, este o cântăreaţă, compozitoare şi producătoare care a lansat şapte albume de studio şi cinci albume live. A fost nominalizată de patru ori la premiile Grammy. În urmă cu un an, Sia anunţa că are planuri de a regiza un film care o va avea în rolul principal pe dansatoarea Maddie Ziegler. Cântăreaţa a scris deja scenariul, al cărui titlu este ”Sister”, cu ajutorul autorului de romane pentru copii Dalles Clayton. Acţiunea are la bază o poveste scrisă de artista americană în urmă cu opt ani. Sia şi-a făcut debutul regizoral cu videoclipul ”Chandelier”, în 2014. Sub semnătura sa au apărut şi videoclipurile ”Big Girls Cry” şi ”Cheap Thrills” şi a co-regizat controversatul ”Elastic Heart”, cu dansatoarea Maddie Ziegler şi actorul Shia LaBeouf. Sia a susţinut un concert şi în România, pe 17 august, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti.