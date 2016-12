Madeira Andebol SAD, o necunoscută pentru CS Tomis

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa trebuie să treacă repede peste eşecul de miercuri, de la Cluj-Napoca, scor 30-33 (17-19), cu U. Jolidon. Sâmbătă, la Funchal (Portugalia), elevele lui Ion Crăciun şi Florin Cazan îşi fac debutul în cupele europene, urmând să întâlnească, în prima manşă a turului 3 al Cupei Cupelor formaţia portugheză Madeira Andebol SAD. Constănţencele au plecat ieri spre frumoasa insulă Madeira. Tomis s-a deplasat de la Cluj-Napoca spre Budapesta, de unde a luat avionul spre Lisabona. Pentru a ajunge pe insula Madeira, lotul Tomisului a apelat la o cursă internă, ajungând la Funchal, principalul oraş al regiunii, aseară, în jurul orei 23.00. „Nu ne mai gândim la rezultatul de la Cluj. Trebuie să ne concentrăm pentru meciul din cupele europene. Sunt mulţumit de jocul fetelor. Am avut în faţă o echipă puternică, cu jucătoare valoroase, în faţa cărora fetele şi-au jucat şansa. Fetele au fost mobilizate, dar unele greşeli din apărare ne-au costat”, a declarat antrenorul Tomisului, Ion Crăciun. Formaţia constănţeană a acuzat în ultimul meci din acest an din Liga Naţională şi lipsa unor soluţii viabile pe banca de rezervă, care să suplinească jucătoarele de bază în momentele dificile. În plus, efortul depus în partida de miercuri, la care se adaugă şi obositoarea deplasare până în Portugalia ar putea cântări destul de mult şi în confruntarea cu Madeira Andebol SAD, o necunoscută pentru formaţia constănţeană. „Nu am reuşit să fac rost de nicio înregistrare cu această echipă. Dar, din câte ştiu eu despre handbalul portughez, ne aşteptăm la o echipă agresivă şi cu o tehnică bunişoară. Practică un handbal în viteză şi au un contraatac bun, dar cred că echipa noastră este superioară şi are prima şansă”, a mai spus Crăciun. Partida dintre Madeira - CS Tomis este programată sâmbătă, de la ora 18.00.