Madeleine Albright împlinește 80 de ani

Prima femeie secretar de stat a Statelor Unite ale Americii, Madeleine Albright, s-a născut la 15 mai 1937, la Praga, în fosta Cehoslovacie, fiind fiica unui diplomat, notează http://www.notablebiographies.com/. Familia sa s-a refugiat la Londra în 1938, zece ani mai târziu a plecat în SUA.

Madeleine Albright a absolvit Colegiul Wellesley, cu rezultate excepționale în domeniul științelor politice, a studiat la Școala de Studii Internaționale Avansate, Universitatea ''Johns Hopkins'', și deține o diplomă de master și un doctorat de la Departamentul de Drept Public al Universității Columbia, potrivit http://secretary.state.gov/. De asemenea, are un Certificat acordat de Institutul rusesc din cadrul Universității Columbia.

Și-a început cariera politică lucrând pentru campania prezidențială din 1976 a senatorului Edmund S. Muskie, fiind, apoi, consilierul juridic al acestuia până în 1978. A fost membru al Consiliului de Securitate Națională (1978-1981) în cadrul Administrației Jimmy Carter, dar și membru al personalului Casei Albe, responsabilă cu legislația privind politica externă. Apoi, în 1989, a devenit președinte al Centrului pentru Politică Națională, o organizație de cercetare non-profit înființată în 1981, de reprezentanți ai zonei guvernamentale, industrie, muncă și educație.

În calitate de profesor de cercetare în domeniul afacerilor internaționale și director al programului "Femei în diplomație" la Școala de Afaceri Externe a Universității Georgetown, a predat cursuri universitare și postuniversitare în domeniul afacerilor internaționale, a politicii externe a SUA și a Rusiei, dar și a politicii externe din Europa Centrală și de Est. A fost responsabilă de elaborarea și implementarea programelor menite să consolideze oportunitățile profesionale ale femeilor în afacerile internaționale.

Madeleine Albright a fost consilier de politică externă, în cursa prezidențială din 1984, al candidaților democrați la președinție Walter Mondale și Geraldine Ferrero, iar în 1988 a îndeplinit aceeași funcție în staff-ul candidatului Michael S. Dukakis, potrivit http://www.notablebiographies.com.

În 20 noiembrie 1993, la preluarea oficială de către Bill Clinton a funcției de președinte al SUA, Madeleine Albright a fost numită reprezentantul permanent al SUA la Organizația Națiunilor Unite. Și-a prezentat scrisorile de acreditare la 6 februarie 1993. De asemenea, era membru al Cabinetului președintelui Clinton și al Consiliului Securității Naționale, conform http://secretary.state.gov/.

După alegerile de la 5 noiembrie 1996, în urma cărora președintele în funcție Bill Clinton a obținut un al doilea mandat la Casa Albă, fostul secretar de stat Warren Christopher și-a anunțat demisia. La 5 decembrie 1996, Madeleine Albright a fost nominalizată de către președintele Clinton pentru funcția de secretar de stat. După confirmarea sa în unanimitate de către Senatul SUA, Madeleine Albright a depus oficial jurământul devenind cel de-a 64-lea secretar de stat al SUA, fiind însă prima femeie deținătoare a acestei funcții din istoria SUA. A preluat oficial funcția la 23 ianuarie 1997, conform http://secretary.state.gov/. Mandatul său s-a încheiat la 20 ianuarie 2001.

La sfârșitul mandatului de secretar de stat al SUA, Madeleine Albright a devenit președinte al Consiliului director al Institutului Național Democratic (din 2001-prezent). Apoi a optat pentru funcția de asociat de onoare la compania farmaceutică Merck, cu care a lucrat frecvent și a participat la întâlnirile organizate de aceasta.

În prezent, Madeleine Albright este președinte al Albright Stonebridge Group și al Albright Capital Management, o firmă de consultanță în investiții axată pe piețele emergente, potrivit http://www.albrightstonebridge.com.

Este profesor în ''Practice of Diplomacy'' în cadrul Școlii de Afaceri Externe a Universității Georgetown. Madeleine Albright conduce atât Institutul Național Democratic pentru Afaceri Internaționale cât și Pew Global Attitudes Project și are calitatea de președinte al Fundației pentru burse ''Truman''.

De asemenea, face parte din Consiliul pentru politica de apărare a Departamentului american al Apărării, un grup însărcinat cu furnizarea de consultanță independentă, informații și concluzii, secretarului apărării, în ceea ce privește aspecte legate de politica de apărare. Deține funcții și în cadrul consiliilor de conducere ale Institutului Aspen și Centrului pentru Progresul American.

În 2009, secretarul general al NATO, Anders Fog Rasmussen i-a oferit conducerea unui grup de experți însărcinat cu elaborarea principalelor linii politice ale Noului Concept Strategic al NATO.

Madeleine Albright este autoarea a cinci opere declarate besteller-uri de către New York Times, potrivit site-ului menționat mai sus: autobiografia sa ''Madam Secretary: A Memoir'' (2003), ''The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God, and World Affairs'' (2006), ''Memo to the President: How We Can Restore America's Reputation and Leadership'' (2008), ''Read My Pins: Stories from a Diplomat's Jewel Box'' (2009) și ''Prague Winter: A Personal Story of Remembrance and War, 1937-1948'' (2012).

A fost căsătorită între 1959-1983 cu jurnalistul Joseph Albright; are trei fiice.

Fostul secretar de stat american Madeleine Albright a efectuat vizite în România în 2002, 2004, 2008. La 25 noiembrie 2002, președintele Ion Iliescu i-a conferit Ordinul Național ''Serviciul Credincios'' în grad de Mare Cruce.

În 2012, a primit Medalia prezidențială pentru Libertate, cea mai înaltă distincție civilă a SUA, din partea fostului președinte Barack Obama (2009-2017).