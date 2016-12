Madonna a cumpărat o locuinţă de 40 de milioane de dolari la New York

Cîntăreaţa americană a achiziţionat o reşedinţă impresionantă, amplasată în cartierul Manhattan din New York, pentru care a plătit 40 de milioane de dolari. ”Reşedinţa este perfectă pentru Madonna”, a declarat o sursă apropaită vedetei. ”Madonna încearcă să recreeze o bucată din Londra, aici, în New York, iar acest conac este în stilul caselor londoneze”, a adăugat aceeaşi sursă. Reşedinţa are 36 de camere şi o suprafaţă de 3.600 de metri pătraţi, fiind una dintre cele mai scumpe proprietăţi din această zonă a cartierului Manhattan, a declarat un broker. ”Nicio casă din zonă nu s-a vîndut pentru mai mult de 20 de milioane de dolari, cel mult 30 de milioane de dolari - şi nici nu vor mai trece vreodată de această sumă”, a explicat acelaşi broker. Această proprietate include însă şi o grădină cu o suprafaţă de 1.000 de metri, un garaj pentru două maşini şi nouă şemineuri. Cu toate acestea, reşedinţa nu reprezintă un loc izolat şi liniştit. Potrivit unei surse, noii proprietari vor simţi vibraţiile provocate de garniturile de metrou care trec pe sub locuinţă.

Madonna a divorţat în ianuarie de fostul ei soţ, regizorul britanic Guy Ritchie, tatăl celui de-al doilea copil al artistei, Rocco, în vîrstă de 8 ani. Madonna mai are o fiică, Lourdes, în vîrstă de 12 ani, dintr-o relaţie anterioară şi un al doilea fiu, David Banda, în vîrstă de 3 ani, pe care l-a adoptat împreună cu Guy Ritchie. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.