Madonna a făcut senzaţie la Super Bowl

MAI MULT DECÂT O ANTICHITATE Cântăreaţa americană Madonna şi-a respectat statutul de legendă a muzicii pop şi a făcut senzaţie în recitalul spectaculos pe care l-a susţinut la finala Campionatului de Fotbal American de anul acesta (Super Bowl), în pauza căreia a susţinut un mini-recital de 12 minute, în faţa a 70.000 de spectatori şi a peste 100 de milioane de telespectatori americani. La jumătatea disputei dintre echipele New York Giants şi New England Patriots, spectatorii aflaţi pe arena din Indianapolis au asistat la un show în care artista, ajunsă la vârsta de 53 de ani, a dansat şi a cântat ca în tinereţe. Madonna a apărut pe scenă îmbrăcată într-o rochie de războinică din antichitate, marca Givenchy. Mini-recitalul a fost, de fapt, o trecere în revistă a celor mai importante piese din repertoriul său, deschisă cu „Vogue” şi încheiat cu „Like a Prayer”.

Madonna şi-a făcut apariţia pe scena montată pe gazonul artificial al arenei acoperite din Indianapolis, Lucas Oil Stadium, defilând într-un car antic, tras de soldaţi romani. Debarasându-se de toga tivită cu motive aurii pe care o purta, cântăreaţa a coborât de pe tronul ei şi, acompaniată de o trupă de dansatori, a interpretat piesa „Vogue”, într-un decor inspirat de arhitectura Romei antice. Însoţită de dansatori acrobatici, Madonna, lăsându-şi de o parte diadema şi toga, a apărut în costum de gimnastă, purtând cizme cu tocuri înalte, şi nu a părut deloc jenată de accidentarea la coapsă pe care o contractase în timpul repetiţiilor. Pe scenă s-au aflat în timpul acestei piese şi cei doi muzicieni din grupul electro-dance LMFAO, Stefan (Redfoo) şi Skyler (SkyBlu) Gordy, care au cântat alături de diva americană. De altfel, Madonna a introdus în mixajul piesei ei „Music” şi câteva pasaje din două piese celebre ale acestei trupe în vogă, „Party Rock Anthem” şi „Sexy and I Know It”.

O REPUTAŢIE DE RESPECTAT „În 25 de ani pe scenă, nu am muncit niciodată atât de mult şi nu am repetat niciodată cu o astfel de minuţiozitate”, declarase Madonna cu câteva zile înainte de acest show. Artista, născută în Michigan, declarase înainte de acest meci de fotbal american că acesta a fost visul unei fete din Midwest, de a cânta în pauza finalei Super Bowl. Din program nu a lipsit nici cea mai recentă piesă „Give Me All Your Luvin”, primul single extras de pe noul ei album, intitulat „MDNA”. Pentru această piesă, Madonna a purtat costum de majoretă şi a fost însoţită pe scenă de cântăreaţa de muzică rap Nicki Minaj şi de alter ego-ul ei britanic, M.I.A., într-o ambianţă şi decoruri inspirate de „Glee”, un serial fenomen în rândul adolescenţilor din SUA. M.I.A. care nu ezită niciodată când vine vorba să lanseze o provocare, a arătat degetul mijlociu spre una dintre camerele de filmat, un gest despre care se va vorbi îndelung în SUA.

Pe scenă a urcat apoi o fanfară, condusă de Cee Lo Green, iar Madonna, după ce a îmbrăcat în timp record o rochie gospel lungă, a interpretat primele acorduri din piesa ei „Like a Prayer”. A deschis această piesă, fredonând acorduri din alte două cântece celebre ale ei, „Open Your Heart” şi „Express Yourself”. Acompaniată de un cor de cântăreţi gospel, acest hit a pus capăt unui spectacol ritmat, care a durat numai 12 minute, pregătit de coregraful Jamie King şi trupa canadiană Cirque du Soleil. Madonna a dispărut de pe scenă într-un uriaş nor de fum alb, iar cuvintele „World Peace”, în traducere Pace în lume, au plutit deasupra întregului stadion.

Un alt fapt divers interesant la Super Bowl 2012 este că unul dintre jucători este de origine română. Este vorba despre Zoltan Mesko, de la New England Patriots. Din păcate, însă, echipa acestuia a pierdut finala cu 21 la 17.