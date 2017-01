Madonna a intrat în Cartea Recordurilor

Alături de Janet Jackson şi Brad Pitt, diva americană se numără printre celebrităţile înscrise în ediţia din anul 2007 a celebrei Guiness Book, lansată vineri. Madonna este artista cu cele mai mari cîştiguri într-un an de zile, 50 de milioane de dolari în 2004, devansînd-o pe Britney Spears, cea care stabilise recordul anterior. În aceeaşi ediţie a mai fost înscrisă JK. Rowling, autoarea seriei aventurilor lui Harry Potter, fiind cea mai bine plătită scriitoare de cărţi pentru copii. Datorită seriei de mare succes, JK. Rowling a cîştigat 64,23 milioane de dolari în ultimul an. Cel mai lung serial de televiziune SF a fost desemnat "Doctor Who", cu 709 episoade de la lansarea în anul 1963.

Janet Jackson a stabilit recordul de cea mai căutată persoană de pe Internet. Cîntăreaţa deţine recordul şi pentru cea mai mare amendă impusă vreodată unui post de televiziune, după scandalul Nipplegate. În urmă cu doi ani, Janet Jackson şi-a expus un sîn în timpul unui dans cu Justin Timberlake, în pauza finalei Super Bowl. Incidentul, pus de Justin Timberlake pe seama unei "greşeli de fabricaţie" a costumului lui Janet, a stîrnit peste 540.000 de plîngeri de la telespectatori, fapt care a condus la amendarea postului CBS.

Cel mai căutat bărbat pe motorul de căutare Google este Brad Pitt. Senatoarea Hillary Rodham Clinton deţine recordul pentru cartea non-fiction ce s-a vîndut cel mai rapid la lansare: 200.000 de exemplare în prima zi de la apariţie. Soţul său, fostul preşedinte american Bill Clinton, deţine recordul pentru cel mai mare avans oferit de o editură pentru o carte non-fiction. Nicole Kidman, cîştigătoare a unui premiu Oscar, este cel mai bine plătit actor pe minut: 3,71 de milioane de dolari pentru o reclamă de patru minute la parfumul Chanel No.5. Oprah Winfrey, celebra prezentatoare americană de televiziune, deţine recordul de cea mai bine plătită persoană din televiziune. Clint Eastwood, Vince Vaughn şi Christopher Lee sînt cei mai înalţi bărbaţi de la Hollywood, iar cele mai înalte femei sînt Sigourney Weaver, Brigitte Nielsen şi Geena Davis.