Madonna a plantat un copac în Malawi

La lansarea iniţiativei sale de a ridica o şcoală de fete în Malawi, ţară din care vedeta a adoptat doi copii, cîntăreaţa americană a mai făcut un gest simbolic: a plantat un copac în curtea în care se va ridica viitoarea instituţie de învăţămînt. Şcoala este un proiect al Madonnei gîndit pentru fetele sărace de la periferia capitalei Lilongwe. Madonna a anunţat că intenţionează să construiască o şcoală în această ţară încă din luna mai a anului trecut. Şcoala va primi numele Raising Malawi Academy şi este un proiect a cărui valoare este estimată la nouă milioane de lire sterline, investiţie pe care o va suporta total cîntăreaţa în vîrstă de 51 de ani. Madonna a plantat un copac din specia moringa, cunoscut şi sub numele de Copacul Minunilor, datorită capacităţii sale de a vindeca mai multe boli. Alături de vedetă s-au aflat preşedintele Bingu wa Mutharika şi sute de copii din mai multe orfelinate pe care le finanţează. Madonna a înfiinţat în 2006 fundaţia de caritate Raising Malawi, ce îi sprijină pe orfanii din statul african.

În trecut, Madonna a fost criticată de mediile conservatoare pentru vestimentaţia sa, aşa că pentru acest eveniment a optat pentru o rochie neagră şi un şal alb-negru, strîns în jurul corpului, în stil african. Cîntăreaţa a venit însă pe tocuri, care i-au dat mare bătaie de cap în noroiul de pe viitorul şantier. Madonna a primit un buchet cu cele mai reprezentative flori din Malawi din partea preşedintelui Bingu wa Mutharika. “Am avut o viaţă privilegiată, am considerat multe lucruri ca şi cum mi s-ar fi cuvenit, dar cînd am venit în Malawi pentru prima dată am învăţat că trebuie să apreciez toate lucrurile pe care mi le oferă viaţa. Oamenii mă întreabă deseori de ce am ales Malawi, dar întotdeauna am răspuns că Malawi m-a ales pe mine”, a afirmat Madonna. Vedeta s-a deplasat în această vizită cu toţi cei patru copii ai săi, fiicele Lourdes şi Mercy şi fii săi Rocco şi David.

Malawi este una dintre cele mai sărace ţări din lume. Are o populaţie de 12 milioane de oameni, din care circa jumătate sînt bolnavi de SIDA. Circa 500.000 de copii au rămas orfani sau au pierdut măcar un părinte din cauza SIDA.