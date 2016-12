Madonna anunţă un nou album

Nu prea ştie ce înseamnă eşecul şi cum lungmetrajul regizat de ea nu a prea rupt inima la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, Madonna a revenit la ceea ce ştie mai bine: muzica. Ca să deturneze atenţia de la cronicile nu tocmai favorabile, cântăreaţa a anunţat un nou album de studio. Cel de-al 12-lea album de studio al cântăreţei americane va fi lansat în primăvara anului 2012, iar primul single de pe acest material discografic va fi lansat în februarie sau cel mai târziu în martie. Artista americană a precizat că a început deja să lucreze puţin în studio, pentru acest album şi va continua să înregistreze la New York, până spre sfârşitul acestui an. Madonna a început înregistrările pentru noul album pe 4 iulie, informaţia fiind confirmată de managerul ei, Guy Oseary. Totodată, cântăreaţa va face din nou echipă cu producătorul William Orbit. Acesta a fost producătorul şi compozitorul multor piese de pe albumul ”Ray of Light”, lansat de Madonna în 1998. Acest disc a debutat pe locul al doilea în topul Billboard 200, s-a vândut în peste 3,9 milioane de copii doar în SUA şi a fost recompensat cu premiul Grammy la categoria cel mai bun album pop.

Noul album al Madonnei va fi primul material de studio după ”Hard Candy” din 2008, ce a inclus colaborări ale artistei americane cu Justin Timberlake, Timbaland şi Pharrell Williams. Cel mai recent single original lansat de Madonna a fost ”Celebration”, inclus pe albumul greatest hits cu acelaşi titlu, ce a apărut pe piaţă în 2009.