Madonna ar putea adopta un copil din Lesotho

Cîntăreaţa Madonna, căreia autorităţile din Malawi i-au respins cererea de adopţie a unei fetiţe orfane, Mercy James, în vîrstă de 4 ani, ar putea să înfieze un copil dintr-o altă ţară africană - regatul Lesotho. ”Madonna nu este o persoană răbdătoare. A declarat deja că nu va renunţa la Mercy, dar, dacă autorităţile o vor împiedica să o adopte legal, atunci ea va încerca să înfieze un alt copil. A început deja să caute în alte ţări africane. A început deja să caute în Lesotho, deoarece este o ţară răvăşită de SIDA şi acolo există foarte mulţi orfani”, a explicat o sursă apropiată vedetei. O altă sursă a indicat că legendara cîntăreaţă americană ar fi demarat deja procedura de adoptare a unui copil dintr-un orfelinat din Nigeria. Potrivit acestei surse, modelul brazilian Jesus Luz, în vîrstă de 22 de ani, actualul iubit al Madonnei, se va implica în creşterea copilului, urmînd să reprezinte figura masculină de care acesta va avea nevoie în viaţă. ”Madonna crede că încercarea ei de a o adopta pe Mercy a eşuat, deoarece relaţia ei cu Jesus a făcut-o să pară că trece printr-un fel de criză a vîrstei mijlocii. Acum este hotărîtă să nu mai facă aceeaşi greşeală şi vrea ca Jesus să se implice încă de la început”, a explicat aceeaşi sursă.

Madonna l-a cunoscut pe primul ei fiu adoptat, David, în Malawi, într-un cămin care adăposteşte copii rămaşi orfani din cauza maladiei SIDA, în octombrie 2006. La puţin timp după aceea, ea a obţinut custodia temporară a copilului - pentru 18 luni - şi a putut să părăsească Malawi însoţită de băieţel. În mai 2008, adopţia a fost finalizată. Pentru micuţa Mercy James, procedura ar fi putut fi aceeaşi, însă Madonna s-a prezentat de această dată în calitate de părinte unic. Artista americană a divorţat în luna ianuarie de fostul ei soţ, regizorul britanic Guy Ritchie, cu care are un fiu biologic, Rocco. Cererea artistei s-a izbit de un refuz al autorităţilor din Malawi, care au invocat o lege ce cere ca persoanele care vor să adopte trebuie să fie rezidenţi ai acestui stat din sudul Africii de cel puţin 18 luni. Madonna mai are o fiică, Lourdes, rezultată din relaţia ei cu antrenorul de fitness Carlos Leon.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi Queen of Pop (Regina Pop-ului), Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Pe 26 august, ea va concerta la Bucureşti, în cadrul turneului Sticky & Sweet.