Madonna ar putea intra în Hall of Fame

Madonna, trupa Beastie Boys, Donna Summer şi Leonard Cohen au fost nominalizaţi printre artiştii ce ar putea figura în celebrul Hall of Fame, în martie 2008. Madonna şi-a lansat primul single, “Everybody”, acum 25 de ani. Muzicienii sînt luaţi în considerare pentru Hall of Fame numai după 25 de ani de la debut. Nominalizaţii sînt aleşi de un juriu şi doar cinci dintre ei se regăsesc pe lista finală, după consultarea a 600 de specialişti în muzică. Printre ceilalţi nominalizaţi pentru anul viitor se numără John Mellencamp, Chic, The Dave Clark Five şi DJ-ul Afrika Bambaataa, potrivit revistei “Billboard”. Anul acesta, în Hall of Fame au intrat REM, Grandmaster Flash and TheFurious Five, Van Halen, The Ronettes şi Patti Smith. După ce sînt incluşi în galeria de muzicieni a muzeului, artiştii beneficiază de expoziţii permanente, care includ difuzarea pieselor şi a unui film despre cariera lor.