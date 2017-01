Cântăreața americană Madonna, cunoscută pentru stilul ei de viață excentric, nu reușește să își impresioneze familia pe cât de mult își impresionează fanii. Madonna are probleme cu fiul ei, Rocco, care pare să nu prefere compania mamei sale. Aflată în plin turneu, Madonna s-a dus la Londra, în weekend, încercând să îl convingă pe Rocco să se întoarcă la ea. Vedeta nu a mai fost din luna decembrie cu Rocco, care refuză să o vadă și dorește să locuiască cu tatăl său, Guy Ritchie, la Londra. După ce l-a chemat fără succes, de câteva ori, pe adolescentul de 15 ani, la New York, Madonna a trecut acum la alte metode de convingere. În timpul turneului mondial Rebel Heart, cântăreața s-a urcat în avion și s-a dus la Londra să se întâlnească cu fiul ei. Artista a încercat să îl convingă pe Rocco să vină cu ea la New York înainte de procesul în care va trebui să aleagă între ea și fostul soț, cu care nu este în termeni buni, potrivit Agerpres. ”Sunt convorbiri cruciale și ultima șansă a Madonnei să îl readucă pe Rocco la ea. Faptul că vine de la o atât de mare distanță arată cât de serios privește această problemă”, a spus o sursă în ”Daily Mirror”. Din nefericire pentru vedetă, se pare că această călătorie nu a avut rezultat. Rocco a spus deja clar că dorește să rămână la Londra, cu tatăl său, cu cercul lui de prieteni apropiați și, conform zvonurilor, cu iubita lui.

