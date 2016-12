Madonna, corespondent internaţional pentru cel mai mare ziar din Israel

Cîntăreaţa americană a scris un articol pentru “Yediot Ahronot”, ziarul cu cel mai mare tiraj din Israel şi în care artista povesteşte despre momentul “trezirii sale religioase”, de acum 14 ani. Ediţia de miercuri a cotidianului a promovat editorialul Madonnei, care urmează să fie publicat astăzi. Articolul intitulat “Cum s-a schimbat viaţa mea” va apărea tradus în ebraică. Cîntăreaţa ajunsă la vîrsta de 50 de ani descrie momentul în care a realizat că faima şi bogăţia nu reprezintă o finalitate, ci un început. Chiar dacă nu s-a născut într-o familie de rit iudaic, Madonna a adoptat numele evreiesc Esther şi studiază misticismul iudaic. În 2004, artista a făcut un pelerinaj în Israel. De asemenea, a anunţat că vrea să susţină două concerte în această ţară, în cadrul turneului său Sticky & Sweet. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Pe 26 august, faimoasa cîntăreaţă va susţine un concert şi la Bucureşti, în parcul Izvor, motiv pentru care Europa FM lansează, astăzi, un post de radio online dedicat Madonnei, un proiect în care s-au investit cîteva mii de euro şi care se adresează în principal fanilor artistei. Pe radiomadonna.ro, se vor auzi piesele Madonna în proporţie de 90% din timp, restul spaţiului fiind completat cu artiştii care au colaborat în decursul timpului cu vedeta. În baza unor înţelegeri exclusive făcute de Europa FM cu casa de discuri A&A Records, licenţiată Warner Music în România, pe radiomadonna.ro se vor transmite şi remixuri şi piese rare. Radiomadonna.ro va avea publicitate în streaming, sub forma unor spoturi solo de cel mult 20 de secunde. Spaţiul publicitar în streamingul radiomadonna.ro, cît şi pe site este vîndut exclusiv prin Splendid Media. Investiţia în noul post de radio se ridică la cîteva mii de euro, postul radiomadonna.ro fiind gîndit ca parte a unui proiect mai amplu, denumit Luna Madonna la Europa FM. Targetul postului radiomadonna.ro este reprezentat de fanii Madonnei, în proporţie de 65-70% femei.