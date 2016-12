Madonna, cu buza umflată

Cântăreaţa americană Madonna s-a accidentat în timpul filmării noului ei videoclip, pentru single-ul “Girl Gone Wild”, cântăreaţa având o buză ruptă şi mai multe vânătăi. Madonna le-a arătat fanilor aceste răni, pe Facebook, în fotografii însoţite de texte: “Vânătăi pe picior de la repetiţii... Mi-am rupt buza repetând pentru “Girl Gone Wild”... Vânătaie în formă de inimă pe fund”. “Girl Gone Wild” este al doilea single de pe cel mai recent album al Madonnei, “MDNA”, lansat pe 2 martie anul acesta. “MDNA” este al 12-lea album de studio al Madonnei şi urmează materialului discografic “Hard Candy”, lansat în 2008.