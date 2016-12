Madonna e pe val la 56 de ani!

Regina incontestabilă a muzicii pop nu are de gând să se cumințească sau să înceteze să provoace și să se afișeze cu tot mai puține haine, doar pentru că a trecut de 50 de ani. Vedeta pop a realizat o ședință foto pentru revista ”Interview”, înființată de Andy Warhol în anul 1969, pentru a demonstra că este lipsită de complexe. Fotografiată de Mert Alas și Marcus Piggott, celebrii fotografi care lucrează pentru ediția italiană a revistei ”Vogue” sau pentru brandurile W, Miu Miu sau Tom Ford, Madonna apare în lenjerie intimă și pozează în mod sugestiv, într-o atmosferă retro de anii 1940.

Să pozeze cu sânii goi sau nud, toate acestea intră în cultura Madonnei de a provoca și este, fără îndoială, o inovatoare a acestui curent îndrăzneț, căruia i s-au alăturat și alte vedete, precum Lady Gaga sau Miley Cyrus. Legendă a anilor 80', grație ținutelor sale inovatoare, Madonna pare să-și interpreteze propriul rol în acest pictorial. Cântăreața a început să pozeze nud încă din 1977, de la vârsta de 18 ani. Atunci îi poza lui Herman Kulkens, iar acele imagini au stârnit, în 1985, controverse și o aprigă bătălie judiciară, pentru că atât ”Penthouse”, cât și ”Playboy” vroiau să le publice. Apoi, într-un interviu acordat lui David Blaine, artista a făcut câteva dezvăluiri privind viitorul său album, intitulat ”Devil Prays”, ce va fi lansat în 2015 și care tratează consumul de droguri. ”Sunt oameni care spun că se droghează pentru a fi mai aproape de Dumnezeu... Nu este decât o iluzie, pentru că drogurile până la urmă ucid. Știu ce spun, pentru că m-am numărat și eu printre ei. De aceea îmi purific acum corpul...”, a mărturisit Madonna.

La 56 de ani, artista pare mai în formă ca niciodată, probabil datorită dansului și exercițiilor yoga. Un ritual de sănătate pe care ar trebui să-l urmeze toată lumea, mai ales că, după cum se vede, garantează succesul. De exemplu, casa de modă Versace a anunţat că a ales-o pe Madonna, pentru a patra oară din 1995, drept imaginea sa oficială, pentru campania de promovare a colecţiei primăvară - vară 2015. Madonna a înlocuit-o astfel pe Lady Gaga, imaginea oficială a casei de modă italiene a sezonului primăvară - vară din acest an. ”Madonna este una dintre cele mai mari legende ale brandului Versace. Sunt încântată că buna mea prietenă, care este, în acelaşi timp, cea mai percutantă şi mai influentă artistă din lume, a fost aleasă în calitate de imagine oficială a casei Versace în acest an”, a declarat creatoarea de modă Donatella Versace.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. Din martie 2008, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Cântăreaţa americană ocupă primul loc și în topul celor mai bogaţi artişti din industria muzicală, cu o avere estimată la 800 de milioane de dolari. Ca o persoană atât de bogată și influentă, Madonna a fost întrebată, în interviul acordat lui David Blaine, care este cea mai importantă profesie din lume. Fără să stea pe gânduri sau să clipească, Madonna a răspuns: ”Prostituția, bineînțeles”. Știe ea ce știe...