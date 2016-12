Madonna îi va jura credinţă tînărului său iubit, într-o ceremonie Cabala

Dragostea pare să îi surîdă, din nou, Madonnei. După despărţirea de regizorul britanic Guy Ritchie, toată lumea se aştepta ca vedeta să mai aştepte un timp pînă să îşi refacă viaţa sentimentală. Numai că în viaţa ei a apărut fotomodelul brazilian Jesus Luz, iar lucrurile par să evolueze cu viteza luminii. Potrivit tatălui modelului, cei doi plănuiesc să îşi oficializeze legătura în cadrul unei ceremonii Cabala. „Este foarte fericit, iar această ceremonie va confirma acest lucru”, a declarat Luiz Heitor Pinto da Luz, care a dat de înţeles că este foarte posibil ca schimbul de jurăminte să aibă loc chiar în acest weekend. „Înţelegerea mea vine din faptul că este o consecinţă a ceea ce se întîmplă. El trăieşte deja cu ea. Nu ştiu dacă va fi o nuntă propriu-zisă. Din cîte am aflat, ar putea fi un fel de ritual, dar nu cunosc Cabala ca să ştiu dacă va fi validă sau legală”, a continuat bărbatul.

În ciuda zvonurilor că s-au despărţit la începutul acestui an, Madonna şi Jesus Luz, de 22 de ani, par mai uniţi ca niciodată, fiind văzuţi în repetate rînduri împreună. Totodată, Luiz Heitor Pinto da Luz a dezvăluit că fiul lui se înţelege foarte bine cu cei trei urmaşi ai Madonnei. „Ea are copii mici şi el o ajută. Fiul meu este foarte carismatic, îi plac copiii şi are o relaţie excelentă cu micuţii ei. Joacă fotbal cu ei”. Acesta a negat bărfele că Madonna îi plăteşte lecţii de engleză fiului său de o mie de dolari pe săptămînă şi că îi controlează telefonul. „Aceste poveşti sînt minciuni, inventate de presa care nu are informaţii. El vorbea engleza cu mult timp înainte de a o cunoaşte, cînd a locuit la o mătuşă în SUA. Este o minciună şi că nu poate vorbi la mobil cînd este lîngă ea”. Tatăl lui Jesus Luz spune şi că a vorbit cu Madonna şi că este încîntătoare. „Am vorbit deja la telefon, în franceză, pentru că eu nu vorbesc engleza fluent şi pare o persoană normală. Este calmă, feminină. Nu am simţit nicio duritate. Este foarte politicoasă”, a completat bărbatul, care a ţinut să precizeze că fiul lui nu este interesat de banii divei. Rămîne să vedem dacă Madonna îşi va oficializa legătura cu Jesus şi legal.