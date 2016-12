Madonna, în recital în pauza galei Super Bowl

Madonna a confirmat speculaţiile apărute în ultimele săptămâni în presa americană, anunţând că s-a asociat cu prestigioasa companie canadiană Cirque Du Soleil, pentru a susţine un recital în pauza finalei Campionatului de Fotbal american din 2012. Artista americană va călca astfel pe urmele altor muzicieni celebri, precum Tom Petty, Paul McCartney, The Who şi Bruce Springsteen, care au susţinut concerte în pauza Super Bowl. “Suntem bucuroşi să confirmăm faptul că Madonna va susţine un recital în pauza finalei Bridgestone Super Bowl, la Lucas Oil Stadium din Indianapolis, pe 5 februarie 2012. Madonna s-a asociat pentru acest concert cu o echipă de creaţie de la Cirque du Soleil, coordonată de Jamie King şi cu artiştii multimedia de la compania Moment Factory, pentru a realiza un show extraordinar, care va fi televizat în lumea întreagă”, au declarat purtătorii de cuvânt ai cântăreţei americane.

Madonna acceptase şi în 2000 să cânte în pauza finalei Super Bowl, însă a fost nevoită în cele din urmă să renunţe la acel recital, din cauza programului ei prea încărcat. Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită uriaşei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din SUA au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Prince şi The Rolling Stones au concertat cu ocazia acestui eveniment în ultimii ani.