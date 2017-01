Madonna infirmă zvonurile de divorţ

Cîntăreaţa pop Madonna a negat informaţiile conform cărora ar avea o relaţie cu jucătorul american de baseball Alex Rodriguez şi a infirmat, totodată, zvonurile referitoare la un posibil divorţ de soţul său, regizorul Guy Ritchie. Zvonurile privind un posibil divorţ al Madonnei au apărut cu cîteva luni în urmă, presa speculînd, săptămîna trecută, că starul pop a angajat deja un avocat care să se ocupe de divorţ.

“Eu şi soţul meu nu plănuim să divorţăm”, a declarat Madonna într-un comunicat remis revistei “People”. “I-am dus pe copiii mei la un meci al echipei Yankee. Nu am nicio relaţie cu Alex Rodriguez. Nu am nimic de-a face cu stadiul în care se află căsnicia sa ori cu ce religie alege să studieze”, se mai arată în declaraţia Madonnei. Într-un material apărut în ediţia de duminică a revistei “People”, se arată că soţia lui Alex Rodriguez, Cynthia, l-a părăsit pe jucătorul de baseball, din cauza presupusei relaţii pe care acesta o are cu Madonna. “Am învăţat de-a lungul anilor să nu iau în serios acuzaţiile şi articolele false care apar în presă despre mine”, a mai declarat Madonna. În ultimele zile, numeroase reviste şi tabloide au relatat despre sfîrşitul căsătoriei dintre Madonna şi Guy Ritchie, multe dintre ele dînd drept cauză faptul că Madonna se întîlneşte cu Alex Rodriguez. La sfîrşitul săptămînii trecute, şi mama regizorului britanic Guy Ritchie, Amber Leighton, a dezminţit informaţiile vehiculate în ultima vreme de presa britanică în legătură cu iminentul divorţ dintre fiul său şi Madonna. În schimb, site-ul american Usmagazine.com spune că Alex Rodriguez, jucătorul echipei de baseball New York Yankee, ar fi vizitat-o pe Madonna în apartamentul acesteia din Central Park West, la puţin timp după ce soţia lui a dat naştere celui de-al doilea copil al cuplului. O sursă a declarat pentru Usmagazine.com că Rodriguez, în vîrstă de 32 de ani, a vizitat-o pe cîntăreaţă, în vîrstă de 49 de ani, chiar în noaptea în care soţia sa a născut. Rodriguez a refuzat să comenteze relaţia sa cu starul. O altă sursă apropiată Madonnei a indicat pentru publicaţia “Us Weekly” că nu este pentru prima dată cînd Madonna primeşte vizite nocturne de la jucătorul care cîştigă 28 de milioane de dolari pe an.

Presa britanică indica recent că un anunţ formal al divorţului dintre Guy Ritchie şi Madonna este planificat pentru noiembrie, după ce cîntăreaţa va încheia turneul său mondial. În aceeaşi perioadă, cotidianul “The Times of London” informa că Madonna a angajat-o pe Fiona Shackleton, avocata care l-a reprezentant pe Paul McCartney în procesul de divorţ de Heather Mills, pentru a se ocupa de problemele legale legate de separarea sa de regizorul britanic Guy Ritchie.