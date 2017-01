Madonna, într-un pictorial incendiar cu presupusul său nou iubit, Jesus Luz

Un pictorial în care Madonna apare în ipostaze erotice alături de modelul brazilian Jesus Luz, în vîrstă de 22 de ani, despre care presa spune că este noul iubit al vedetei, va fi publicat în ediţia din martie a revistei ”W”. Într-una dintre fotografii, diva în vîrstă de 50 de ani îl îmbrăţişează pe Jesus Luz, care are bustul gol, în timp ce în altă imagine, modelul este dezbrăcat complet, iar cîntăreaţa îl priveşte. Pictorialul îi mai prezintă pe cei doi sărutîndu-se pe patul unui hotel. Revista ”W” i-a dedicat Madonnei un material de 46 de pagini în numărul său din martie, care include şi pictorialul. Fotografiile care îi au ca protagonişti pe Madonna şi Jesus Luz au fost realizate la Rio de Janeiro, de celebrul Steven Klein. În fotografii, Madonna apare îmbrăcată într-o rochie semnată de Victoria Beckham, în timp ce Jesus Luz apare gol în majoritatea imaginilor. Presa a scris despre o posibilă relaţie a Madonnei cu Jesus Luz, cu puţin înainte de Crăciun. Potrivit presei, diva ar fi fost atît de îndrăgostită de tînăr, încît i-a cerut acestuia să o însoţească în turneul său, Sticky & Sweet.

Încă nu se ştie cum a primit familia lui Jesus vestea relaţiei acestuia cu Madonna, avînd în vedere faptul că părinţii lui sînt persoane foarte religioase, iar mama modelului brazilian este cu patru ani mai tînără decît Madonna. La începutul lunii, cuplul a fost văzut luînd cina într-un restaurant din New York. Un martor a declarat pentru revista ”Grazia”: ”Madonna şi Jesus se ţineau de mînă. La un moment dat, Jesus i-a pus mîna pe fund”. Potrivit aceleeaşi reviste, cei doi au ieşit împreună la cîteva ore după ce fostul soţ al Madonnei, Guy Ritchie şi vedeta au fost la o întîlnire Kaballah. ”Guy nu are o părere foarte bună despre Jesus şi crede că relaţia asta este doar o aventură, dar nu este încîntat de faptul că acest lucru s-a întîmplat într-un timp atît de scurt de la divorţ”, a spus un prieten al regizorului britanic. ”Guy are rezerve şi în legătură cu faptul că Jesus s-a întîlnit deja cu copiii săi”, a spus aceeaşi sursă. Regizorul se află în prezent la New York, unde filmează pentru cea mai recentă peliculă a sa, ”Sherlock Holmes”.

”Cred că este greu pentru Jesus să fie într-o relaţie cu cineva pentru mai mult de un an”, a spus o fostă iubită a modelului brazilian. ”Se ataşează cu uşurinţă de femeile din viaţa sa şi are gusturi copilăroase”, a mai spus aceasta. De cînd a fost asociat cu Madonna, cariera lui Jesus Luz a primit un impuls. Noul său agent, Paula Marina, a declarat pentru ”Grazia”: ”Toată lumea din New York îl iubeşte pe Jesus. Va avea o carieră internaţională”. Potrivit unei surse apropiate modelului, acesta din urmă cere onorarii mai mari de cînd a întîlnit-o pe Madonna. ”A cerut 135.000 de dolari pentru un show, iar anul trecut a făcut acelaşi lucru pentru 225 de dolari”, a declarat aceeaşi sursă.