Madonna investeşte 1,7 milioane de dolari în locuinţa sa

Celebra cântăreaţă a decis să pună în circulaţie o sumă frumuşică pentru confortul propiu. Madonna va investi 1,7 milioane de dolari pentru a amenaja o sală de sport în locuinţa sa situată într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din New York. Cântăreaţa a decis să adauge un etaj în plus casei pe care o deţine în New York, noul spaţiu urmând să fie transformat în sală de gimnastică. Madonna a cumpărat recent casa în cartierul Upper East Side cu suma de 32 de milioane de dolari. Lucrările vor adăuga peste 150 de metri pătraţi la locuinţa care va avea în total 1.300 de metri pătraţi. În plus, cântăreaţa vrea să amenajeze în noua sa locuinţă un salon de înfrumuseţare la cel de-al treilea etaj al imobilului, în apropierea imensului dormitor al acesteia. În noua locuinţă va fi amenajat, de asemenea, un spaţiu special unde Madonna îşi va păstra genţile. În vârstă de 52 de ani, Madonna este faimoasă pentru forma fizică de invidiat pe care o afişează chiar şi după 25 de ani de carieră.