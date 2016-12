Madonna lansează o linie de pantofi

Cântăreaţa americană Madonna va lansa, în colaborare cu Aldo Group, o linie de pantofi personalizată, intitulată Truth or Dare. În ultimii ani, Madonna s-a implicat tot mai mult în industria modei, lansând linia vestimentară Material Girl, realizată în colaborare cu fiica ei Lourdes şi colecţia de parfumuri Truth or Dare, comercializată prin reţeaua de magazine Macy\'s. Brandul de modă creat de Madonna va include în viitorul apropiat şi alte linii de articole vestimentare, accesorii şi produse cosmetice. Linia de pantofi personalizaţi creaţi de Madonna va include peste 60 de modele, create în colaborare cu Aldo Group, iar preţurile vor fi cuprinse între 89 de dolari şi 349 de dolari. Stilista personală a vedetei, Arianne Philips, va fi consultant de creaţie. Arianne Philips a fost nominalizată în acest an la premiul Oscar, pentru costumele din filmul regizat de Madonna ”W.E.”.

Madonna se alătură astfel altor vedete, precum Halle Berry, Natalie Portman, Cheryl Cole, Jay-Z, Maria Sharapova, Fergie, Jessica Simpson şi Rachel Bilson, care au lansat deja linii personalizate de pantofi.