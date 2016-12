Madonna nu mai place britanicilor

Regina neîncoronată a muzicii Pop Madonna nu a intrat în preferinţele britanicilor într-un top al artiştilor şi pieselor din toate timpurile pe care şi-ar dori să le asculte dacă s-ar afla pe o insulă pustie, fiind devansată de nume precum The Beatles, Bob Dylan, Beethoven sau Mozart. Concluzia a fost trasă în urma voturilor on-line a peste 25.000 de britanici, în cadrul topului 100 Desert Island Discs organizat de BBC - Radio 4, în care ascultătorii au fost puşi să aleagă cele mai îndrăgite 100 de piese, artişti şi formaţii pe care ar dori să îi asculte dacă s-ar afla pe o insulă pustie. Agentul Madonnei, Barbara Charone, a refuzat să comenteze ştirea, însă editorul revistei „Mojo” a comentat că nu este surprins de veste.

În cadrul topului, cea mai votată formaţie a fost The Beatles, care a adunat cele mai multe piese în preferinţele publicului, printre acestea numărându-se „Hey Jude”, „In My Life”, „Here Comes the Sun”, „Yesterday” sau „Let It Be”. Bob Dylan a fost ales cel mai popular artist solo cu melodia „Like a Rolling Stone”, care figurează pe poziţia 25 în top, în timp ce Joni Mitchell a fost votată cea mai populară artistă, cu melodia „A Case of You”. În top 100 se regăsesc şi numeroşi compozitori clasici, precum Beethoven, pe locul trei sau Mozart, pe locul patru.