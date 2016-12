Madonna nu uită niciodată să şocheze

Artista americană Madonna nu a mai scos de ceva vreme nicio piesă nouă, dar ştie ca nimeni alta să stârnească o controversă. Ca să se menţină în atenţie, Madonna are câteva subiecte pe care pare să le prefere: proteste inedite împotriva restricţiilor pe care extremiştii islamici le impun femeilor sau Marine Le Pen, liderul formaţiunii extremiste franceze Frontul Naţional. Zilele trecute, Madonna a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare îmbrăcată complet într-o burka ce îi lasă la vedere doar ochii. Sub poză, regina muzicii pop a scris: ”It’s that kind of day #unapologetic...”, în traducere „Este o zi de acest fel #fără scuze“. Luna trecută, Madonna a postat un „selfie“ pe care şi l-a făcut în baie, în care apare cu o tiară sub care a scris un cuvânt peiorativ. Pe cât de mare autoinsulta, cu atât mai mare strălucirea, pentru că vorba cea urâtă era scrisă cu puncte-puncte din diamante.

Nu este prima dată când regina popului lansează o provocare culturală. În 1998, pentru videoclipul piesei ”Nothing Really Matters”, s-a îmbrăcat în gheişă, iar în alte hituri, precum ”Vogue”, a adoptat ţinutele dansatorilor saloanelor din Harlem. Nimic nu se compară însă cu războiul personal al Madonnei cu Marine Le Pen. Pe contul său de Instagram, urmărit de 1,6 milioane de adepţi, Madonna a postat o imagine scanată a primei pagini a publicaţiei ”Liberation” care anunţa victoria Frontului Naţional, partidul de extremă dreapta din Franţa condus de Marine Le Pen, în alegerile europene. Imaginea era însoţită de o serie de hashtag-uri şi comentarii de denunţare a fascismului şi discriminării. „#fight Fascism #fightdiscrimination #fightlynchmobmentality #fighthatred #fightdorffreedom #revolutionforlove”, a fost mesajul Madonnei, în traducere „#luptaţi împotriva fascismului # luptaţi împotriva discriminării # rezistaţi mentalităţii linşajului #luptaţi împotriva urii # luptaţi pentru libertate #faceţi revoluţie pentru dragoste“. ”Rusia, Ucraina, Venezuela... acum Franța?!!!!!”, a mai scris Madonna, care a părut astfel supărată pe fanii francezi care fie au votat cu extrema dreaptă, fie nu s-au dus la vot.

Nu e prima dată când regina neîncoronată a muzicii pop se ia de Marine Le Pen. În cadrul concertului parizian al Madonnei din turneul său mondial MDNA, pe ecranul postat deasupra scenei a fost proiectată o imagine a lui Marine Le Pen cu o svastică pe frunte, pentru a acompania piesa ”Nobody Knows Me”. Liderului francez nu i-a picat deloc bine protestul împotriva sa şi a făcut un denunţ împotriva Madonnei pentru injurii.