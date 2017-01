Madonna nu va susţine niciun concert în România

Din păcate, fanii români ai reginei pop, Madonna, nu vor avea prilejul să o vadă pe renumita artistă concertînd chiar la ei acasă. Bucureştiul nu a fost inclus printre oraşele în care Madonna va continua, anul acesta, turneul „Sticky and Sweet”, pe lista concertelor fiind incluse, în schimb, Sofia, Varşovia şi capitala Estoniei, Tallin, potrivit site-ulului oficial al artistei. Conform programării spectacolelor din intervalul 4 iulie - 29 august, cea mai cunoscută cîntăreaţă pop din ultimii 20 de ani va cînta la Londra, Manchester, Werchter, Milano, Marsilia, Barcelona, Madrid, Hamburg, Oslo, Tallin, Helsinki, Goteborg, Copenhaga, Praga, Varşovia, Munchen, Ljubljana şi Sofia - în total, 18 oraşe, cu două mai mult decît se anunţase iniţial că va include prelungirea turneului. Cele mai multe concerte vor avea loc pe stadioane.

Potrivit organizatorilor de evenimente, România nu dispune, în prezent, de o arenă suficient de mare pentru a putea găzdui concerte ale unor nume precum „U2”, „AC/DC” şi Madonna. Cel mai mare stadion din România, „Lia Manoliu”, care putea primi peste 70.000 de spectatori, a intrat în istorie la sfîrşitul anului 2007, cînd a început demolarea arenei. În acelaşi loc din sectorul 3 al capitalei va fi construit un stadion de aproximativ 55.000 de locuri, după modelul stadionului Commerzbank din oraşul german Frankfurt.

Madonna a anunţat, la sfîrşitul lunii ianuarie, că va reîncepe, în iulie, turneul mondial „Sticky and Sweet”. Cîntăreaţa, care nu şi-a prelungit niciodată un turneu, a anunţat că va mai cînta în 16 oraşe europene. Oficial, Madonna a încheiat turneul mondial „Sticky and Sweet”, început în luna august a anului trecut, pe 21 decembrie, cu un concert la Sao Paolo. Organizat pentru promovarea celui mai recent album al cîntăreţei, „Sticky and Sweet” este turneul cu cele mai mari încasări din istorie susţinut de un artist, de peste 190 de milioane de lire. Precedentul record îi aparţinea tot Madonnei.

Madonna, pe numele real Madonna Louise Ciccone, a debutat în 1982 şi a vîndut în carieră peste 200 de milioane de discuri în toată lumea.