Madonna pleacă astăzi din România

Cîntăreaţa americană Madonna, care, miercuri seară, a concertat la Bucureşti, în faţa unui public de circa 60.000 de spectatori, va părăsi, astăzi, România, ea urmînd să concerteze în această seară la Sofia, în cadrul turneului său mondial, „Sticky & Sweet\". Aflată pentru prima dată în România, Madonna a sosit la Bucureşti marţi seară, cu un avion particular, care a aterizat pe aeroportul Băneasa - Aurel Vlaicu. De acolo, ea şi staff-ul său au plecat în trei microbuze blindate, direct la hotelul Radisson SAS din capitală, unde a fost cazată artista şi de unde aceasta nu a ieşit pînă miercuri după-amiază, cînd a plecat spre parcul Izvor, unde a făcut repetiţii pentru show-ul ce urma să-l susţină seara.

După concertul pe care vedeta îl va susţine, astăzi, pe stadionul Vasil Levski din capitala Bulgariei, Sofia, cîntăreaţa mai are programate două show-uri în parcul Hayarkon din Tel Aviv, pe 1 şi 2 septembrie. Acestea sînt ultimele spectacole din segmentul european al turneului „Sticky & Sweet\".

Membrii Trio Kolpakov, trupa gipsy a Madonnei, spun că nicăieri nu li s-a întîmplat să fie huiduiţi

Membrii trupei de muzică romani Trio Kolpakov, din Rusia, care concertează alături de Madonna în turneul său mondial „Sticky & Sweet\", punînd în scenă episodul „Gispy\" al show-ului, au declarat ieri, într-o conferinţă, că nicăieri în lume nu au mai fost huiduiţi, aşa cum s-a întîmplat în România. „Aceasta a fost cea mai proastă reacţie pe care am auzit-o pînă acum\", a declarat Vadim Kolpakov, unul dintre membrii formaţiei. Mii de fani au huiduit-o pe Madonna, miercuri seară, la concertul pe care ea l-a susţinut la Bucureşti, atunci cînd artista a apărat drepturile ţiganilor, vorbind despre discriminarea pe care aceştia o suferă în Europa de Est. Incidentul a fost relatat şi în presa internaţională.

„Madonna a fost surprinsă, desigur\", a mai spus Vadim. „Ştim că există discriminare în România şi cred că de asta publicul a fost supărat. Ni s-a părut o reacţie negativă\", a adăugat el. „Ştiam că muzicienii romani sînt foarte populari aici, cum ar fi trupa Taraful Haiducilor. Ştiam că această cultură muzicală este populară aici, în România, de aceea nu ne-am aşteptat la asemenea reacţie din partea publicului\", şi-a exprimat muzicianul surprinderea. „Nu cred că am mai fost huiduiţi nicăieri altundeva\", a subliniat el.

Cu toate acestea, membrii trioului au spus că s-au simţit bine şi au fost entuziasmaţi să concerteze în România. „Publicul a fost minunat, dar există, aşa cum ştiţi, discriminare în România şi în Europa de Est în ceea ce priveşte reprezentanţii etniei rome, aşa că am fost întristaţi de asta. Noi am vrut să spunem tuturor că toată lumea trebuie să aibă drepturi egale (...). Avem propria noastră cultură, propriile tradiţii şi istorie. Acest lucru este cel mai important\", a mai spus Vadim Kolpakov.

În timpul show-ului susţinut miercuri seară la Bucureşti, Madonna a făcut o pauză în concertul de două ore pe care l-a susţinut în parcul Izvor, pentru a se adresa publicului. Ea a spus că romii - ţiganii - suferă din cauza discriminării în Europa de Est. Artista a adăugat că acest fapt o întristează şi că nimeni nu ar trebui să fie victima discriminării, de niciun fel. „Am aflat din presă că există multe cazuri de discriminare a ţiganilor în Europa de Est şi acest lucru mă întristează foarte tare, în special pentru că noi credem în toleranţă - ţigani, homosexuali, oameni care sînt diferiţi. Toţi trebuie trataţi la fel, nu uitaţi asta\", a spus vedeta, fiind apoi aplaudată.

Madonna a purtat acest discurs imediat după piesa „La Isla Bonita\", interpretată într-un remix cu piesa „Lela Pala Tute\" alături de Kolpakov Trio. „Mă doare să văd discriminare în lume şi discriminare împotriva romilor. Sînt romi de mare valoare în lume, romi de care sîntem mîndri, dar şi romi care trăiesc în sărăcie, nu muncesc şi fac lucruri ilegale\", a spus, la rîndul său, Sasha Kolpakov. „Noi vrem să ne facem cunoscută cultura - dansul, limba, tradiţiile - în lume şi vrem să fim recunoscuţi ca egali în lume\", a mai zis el. „Cîntăm muzică rusească-romani, care e puţin diferită de cea românească-romani. Sîntem bucuroşi să arătăm oamenilor din toată lumea ce cultură muzicală avem. Îi mulţumim Madonnei că ne-a dat această posibilitate de a ne prezenta muzica în toată lumea\", a completat Vadim.

În ciuda reacţiei avute de publicul de la concertul Madonnei, membrii Trio Kolpakov au declarat că doresc să îşi readucă muzica în România şi cu alte ocazii. „Sigur că vom reveni. Muzica este totul pentru noi. Vom reveni şi vom sprijini comunităţile rome din România\", a conchis Vadim Kolpakov.

Aversiunea românilor faţă de mesajul anti-discriminare al Madonnei, reflectată de presa străină

Românii au reacţionat dur la mesajul anti-discriminare transmis de Madonna, de altfel unul dintre laitmotivele turneului pe care artista l-a făcut alături de o trupă de muzicieni romi, titrează presa internaţională, amintind de prejudeciile aduse romilor de-a lungul timpului, în Europa de Est. „Madonna a plecat în turneu alături de o fenomenală trupă de muzicieni romi, care au făcut-o să conştientizeze discriminarea la care romii sînt supuşi în mai multe ţări, astfel încît ea s-a simţit obligată să facă cîte o scurtă declaraţie\", explică unul dintre reprezentanţii Madonnei, Liz Rosenberg.

În pofida reacţiei dure a celor prezenţi la concert, Madonna şi-a continuat mesajul cu un moment de muzică pe ritmuri ţigăneşti. „Am huiduit-o pentru că părea falsă atunci cînd ne-a vorbit. Ce treabă are ea, să ne spună acele lucruri?\", este reacţia unui spectator de 23 de ani, Ionuţ Dinu, citat de BBC, care menţionează că România este ţara cu cel mai mare număr de romi. Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene estimează că 12 milioane de romi din Europa au suferit de discriminare în ultimele 12 luni, mai notează BBC.

Concertul Madonnei în parcul bucureştean Izvor, care a adunat peste 60.000 de spectatori, a fost marcat de huiduieli şi fluierături, atunci cînd vedeta a făcut apel contra discriminării romilor. Presa internaţională consemnează reacţia dură a românilor, amintind de prejudiciile aduse romilor în România. Cotidianul spaniol „La Tercera” aminteşte de cei 500 de mii de ţigani care locuiesc oficial în România şi care, „de ani de zile, înfruntă discriminarea din această ţară\".

„The Guardian”, „The Telegraph”, „Associated Press”, „The Star” din Toronto, agenţia Reuters, RTBF din Belgia, toate consemnează felul în care românii au respins mesajul social al Madonnei. „Madonna a fost huiduită de mii de fani din România, după ce a condamnat discriminarea ţiganilor\", titrează „The Guardian”, care face o paralelă între entuzismul cu care românii au salutat momentul dedicat lui Mickael Jackson şi cel dedicat romilor. Din mulţimea de peste 60.000 de spectatori s-au auzit huiduieli şi fluierături atunci Madonna a amintit de discriminarea romilor. Unii au aplaudat, atunci cînd artista a adăugat: „Noi nu credem în discriminare, credem în libertate şi drepturi egale pentru fiecare\", dar huiduielile au revenit atunci cînd a menţionat discriminarea homosexualilor, continuă „The Guardian”. Cîntăreaţa a ignorat primirea ostilă a comentariilor sale, continuîndu-şi concertul.

„The Telegraph” preia comentariile şi citatele rostite de cîntăreaţa pop, într-un articol intitulat „Madonna huiduită în Bucureşti, pentru că le-a luat apărarea ţiganilor\". Sky News publică un articol despre concertul Madonnei la Bucureşti, în care tonul critic apare încă din titlu: „Mii de fani au huiduit-o pe Madonnna, după ce a vorbit deschis despre discriminarea ţiganilor din Europa de Est în timpul unui concert\". În cuprinsul articolului se mai spune că „în România sînt oficial 500.000 romi, dar numărul real este de aproximativ două milioane\" şi că „ţiganii reprezintă minoritatea socială şi economică cea mai dezavantajată, cu un procent foarte mare de analfabetism\".

„Sprijinul Madonnei acordat minorităţii rome, primit cu amărăciune în România\", titrează publicaţia canadiană „The Star”, care notează că, uneori, „discriminarea romilor poate fi mortală\", aşa cum s-a întîmplat în Ungaria, unde şase romi au fost ucişi într-o serie de atacuri. „Există un resentiment larg răspîndit împotriva ţiganilor în Europa de Est. Ei au fost, istoric, marii perdanţi\", este citat Radu Moţoc de la Fundaţia Soros.

În timpul „actului\" intitulat „Gipsy\", Madonna a cîntat o versiune a piesei „La Isla Bonita\" cu influenţe ţigăneşti, iar prezenţa unui taraf de romi pe scenă nu a făcut decît să crească rumoarea în public. „Păi ce-i asta? Am venit la Guţă sau la regina pop?\", s-a mirat unul dintre spectatorii contrariaţi, care, auzit parcă de vedetă, a primit răspunsul chiar din gura acesteia. „Toţi oamenii sînt egali. Nu trebuie să discriminăm nici romii, nici homosexualii\", a sunat apelul Madonnei, la care o parte a asistenţei a replicat cu fluierături. Artista şi-a continuat mesajul antidiscriminare prin muzică, însă piesa „You Must Love Me\" n-a fost primită cu nici jumătate din entuziasmul primelor zeci de minute ale concertului.