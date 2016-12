Madonna, pregătită pentru al cincilea copil?

Madonna, în vîrstă de 51 de ani, a declarat că nu exclude posibilitatea de a-şi mări familia cu încă un copil, deşi în prezent este foarte ocupată cu creşterea celor mici şi cu actualul ei turneu mondial. Întrebată dacă va deveni mamă încă o dată, renumita cîntăreaţă americană a declarat: ”Cine ştie? Acum sînt, însă, foarte ocupată. Nu ştiu. Asta e tot ce pot să vă spun acum. Dar niciodată să nu spui «niciodată»”.

Madonna are deja patru copii, dintre care doi biologici - Lourdes, în vîrstă de 12 ani şi Rocco, în vîrstă de 9 ani - şi doi copii adoptaţii din Malawi - David şi Mercy, ambii în vîrstă de 4 ani. Deşi îşi doreşte mai mulţi copii, Madonna, despre care se zvoneşte că intenţionează să se căsătorească cu iubitul ei, Jesus Luz, nu îşi va mări familia în viitorul apropiat, deoarece este foarte ocupată cu o serie de proiecte de caritate şi cinematografice. ”Am mai multe proiecte în derulare. Tocmai am terminat de scris un scenariu şi vreau să regizez un alt film. Să sperăm că voi putea să fac toate aceste lucruri în anul viitor. Am, totodată, mai multe proiecte în derulare în Africa, pe care vreau să le finalizez, precum inaugurarea unei şcoli pentru fete şi realizarea a două noi filme documentare”.

Dacă Madonna va decide să aibă încă un copil, ea va fi primi un ajutor consistent din partea fiicei sale Lourdes. Madonna a declarat pentru revista ”Popeater”: ”Lourdes este o super-soră. E extraordinară cu cei mici. Are o relaţie absolut normală cu fratele ei Rocco. Se ceartă şi se împacă la fiecare cinci minute. Însă cu cei doi copii mai mici este extraordinară şi foarte protectoare”. Lourdes a apărut în recent lansatul videoclip al mamei sale, intitulat ”Celebration”, însă Madonna nu crede că fiica sa îi va călca pe urme în privinţa carierei pe care o va urma, deoarece Lourdes preferă actoria şi nu muzica. ”Nu cred că îşi doreşte să devină cîntăreaţă. Cred că vrea să devină actriţă. Sînt de acord cu asta, atît timp cît învaţă bine la şcoală şi îşi finalizează studiile. Îi place să cînte la pian şi este pasionată de haine şi de modă”, a spus Madonna.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi regina pop, Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Pe 26 august, Madonna a concertat la Bucureşti, în Parcul Izvor, în cadrul turneului Sticky and Sweet.