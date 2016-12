Madonna rămîne imaginea casei de modă Louis Vuitton

Cîntăreaţa americană va apărea în noua campanie Louis Vuitton pentru sezonul toamnă-iarnă 2009, artista fiind aleasă imaginea casei de modă, pentru al doilea an consecutiv. Noua campanie, care are o abordare diferită faţă de cea de anul trecut, este descrisă ca un omagiu adus epocii de aur a Hollywood-ului. ”Deşi cele două campanii arată diferit, merg pe un concept unitar, integrînd practic ambele părţi ale poveştii”, a afirmat designerul Marc Jacobs. Pentru şedinţa foto de anul trecut, pentru campania Vuitton, Madonna a fost plătită cu suma de 7,5 milioane de euro. În general, companiile de fashion premium şi cele care comercializează produse de lux au evitat publicitatea la posturile de televiziune, despre care se spune că ar degrada brandul, preferînd promovarea în reviste. Cu toate acestea, Louis Vuitton a ales, de această dată, publicitatea de televiziune, lansînd un spot tematic de 90 de secunde, care include cadre filmate în Franţa, Spania, India şi Japonia. Potrivit site-ului oficial Louis Vuitton, campania de publicitate promovează brandul şi nu anumite produse specifice. Campania vizează audienţe din pieţe în creştere, precum China, unde imaginea brandului Louis Vuitton este mai puţin sedimentată decît pe pieţele occidentale.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi regina muzicii Pop, Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În luna martie a anului trecut, Madonna a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.