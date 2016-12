Madonna s-a lovit la cap când a căzut pe scenă la gala Brit Awards

Madonna s-a lovit la cap miercuri seară, când a căzut pe scenă la gala Brit Awards. Afirmația a fost făcută chiar de cântăreață într-un interviu ce va fi difuzat la jumătatea lunii martie pe postul britanic ITV, transmite vineri AFP. 'Nu m-am lovit la spate, ci la cap', a spus artista pe înregistrarea de joi seară a emisiunii Johathan Ross Show, care va fi difuzată pe 14 martie și din care vineri au fost publicate fragmente. 'Știu să cad, am căzut de pe cal de câteva ori. Am putere..., dar m-am ales cu o entorsă cervicală și m-am lovit la cap, în spate. Cineva a trebuit să stea alături de mine până la trei dimineața să se asigure că nu am probleme', a adăugat ea. Madonna a urcat pe scenă miercuri seară purtând o mantie lungă pentru a interpreta 'Living for love', piesă de pe noul ei album, 'Rebel Heart'. Urcată pe o scară roșie, ea a făcut un gest cu mâna și mantia a strâns-o de gât, făcând-o să se dezechilibreze și să cadă în mijlocul dansatorilor. 'Eram acolo, urcând pe scară ca o regină, am ajuns sus și am tras de șnur, dar nu l-am putut desface, iar cei doi minunați dansatori japonezi ai mei m-au sugrumat practic pe scenă. Nu aveam de ales: fie sfârșeam sugrumată, fie cădeam cu mantia. Și am căzut', a spus Madonna. Cântăreața, care a refuzat să vadă imaginile cu căzătura în timpul emisiunii, a mărturisit că episodul a fost 'un coșmar oribil'. 'Îmi place să fiu extraordinară. Repet și repet, iar la spectacol mi se pare ușor și că pot crea magie. A fost exact pe dos. A ieșit un lucru oribil', a încheiat ea.