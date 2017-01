Madonna se prezintă la Cannes în calitate de producător

Documentarul “I Am Because We Are”, produs de Madonna şi regizat de Nathan Rissman, va fi prezentatm miercuri, în premieră în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Filmul prezintă dificultăţile copiilor săraci din Malawi, o ţară în care Madonna are mai multe proiecte umanitare, din 2006 şi de unde vrea să adopte un băieţel împreună cu soţul său, regizorul britanic Guy Richie. Madonna a debutat ca regizor anul acesta, la cea de-a 58-a ediţie a Festivalului de la Berlin, cu “Filth and Wisdom”, un film şocant, la fel ca şi imaginea sa, un amestec de muzică, sex, căutare a spiritualităţii şi a bogăţiei, care, deşi a fost aşteptat cu mare interes, nu a avut parte decît de o primire călduţă.

În ziua următoare proiecţiei documentarului, pe 22 mai, cîntăreaţa se va alătura lui Sharon Stone la Moulin de Mougins, pe înălţimile oraşului Cannes, cele două fiind gazdele galei amfAR, organizată pentru strîngerea de fonduri destinate combaterii maladiei SIDA. Gala are loc anual, înainte de decernarea premiilor Festivalului de Film de la Cannes. Înfiinţată în 1985 de actriţa Elizabeth Taylor, amfAR a reuşit să strîngă de atunci peste 233 de milioane de dolari care au fost investiţi în 2.000 de programe de cercetare dezvoltate în întreaga lume. Sharon Stone promovează cauzele acestei fundaţii de 15 ani.