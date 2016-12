Madonna şi Guy Ritchie vor petrece Crăciunul împreună

Deşi oficial nu mai formează un cuplu, Madonna şi Guy Ritchie au hotărât să petreacă împreună sărbătoarea de Crăciun. Bineînţeles, copiii lor doreau să petreacă ziua de Crăciun alături de regizorul britanic, în reşedinţa de vacanţă din Wiltshire, pe care acesta a şi-a transformat-o într-o veritabilă casă a lui Moş Crăciun. Madonna şi Guy Ritchie s-au căsătorit în decembrie 2000. După un mariaj care a durat şapte ani şi jumătate şi numeroase zvonuri referitoare la o despărţire iminentă, cei doi artişti au făcut public, în cele din urmă, la sfârşitul anului 2008, că vor divorţa. Divorţul a fost finalizat în ianuarie 2009. Cei doi au împreună un fiu biologic, Rocco, de opt ani, şi un alt fiu adoptat din Malawi, David, de patru ani. Madonna mai are o fiică biologică, Lourdes, de 12 ani, cu fostul ei antrenor de fitness, Carlos Leon, şi o altă fiică adoptată din Malawi, Mercy, în vârstă de 4 ani.

Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor”, numită şi Regina neîncoronată a muzicii Pop, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie anul trecut, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Madonna continuă să domine industria muzicală şi, recent, a primit o nouă distincţie. Potrivit unui studiu realizat de un grup de experţi media din Anglia, diva de 51 de ani este „regina tabloidelor britanice” din ultimul deceniu. Din 2000 până în 2009, numele vedetei a fost menţionat în nu mai puţin de 45.633 de articole din cele mai importante publicaţii insulare. Cu toate acestea, majoritatea ştirilor nu s-au referit la cariera, ci la viaţa personală a artistei. În speţă, la căsătoria şi la divorţul de Guy Ritchie. Locul secund este ocupat de un alt cântăreţ, simpaticul Robbie Williams, care a strâns puţin peste 28.000 de articole, în timp ce ultimul loc pe podium îi revine clanului Beckham. În top urmează Britney Spears, Kate Moss, Michael Jackson, Simon Cowell şi Sir Paul McCartney.