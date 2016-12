Madonna şi-a înecat în muncă suferinţa provocată de divorţ

Pare rece şi decisă să îşi construiască imaginea publică trecînd peste orice obstacol, dar iată că şi regina muzicii Pop are nu doar sentimente, ci şi momente de slăbiciune extremă. Unul dintre acestea, care i-a adus solistei în minte gîndul sinuciderii, a fost, oricît ar părea de ciudat, divorţul de Guy Ritchie. Dacă pînă acum, mereu am fost tentaţi să îl compătimim doar pe regizorul britanic, pentru că Madonna l-a înşelat cu Alex Rodriguez, ba că nu i-a acordat suficientă atenţie, ba că el s-a simţit eclipsat şi gelos pe succesul soţiei. Diva a lăsat acum să îi scape mai multe declaraţii care schimbă datele problemei. Într-un interviu, Madonna a vorbit şi despre divorţul de Guy Ritchie. „A fost un an foarte dificil. Cred că munca m-a salvat şi mă bucur că am avut de mîncat pîine pe scenă. Altfel aş fi putut să mă arunc de pe acoperişul unui bloc”, a mărturisit vedeta. „Viaţa este o permanentă ajustare. Acum este diferit. Fiii mei nu sînt acum cu mine. Rocco şi David sînt cu tatăl lor şi nu reuşesc încă să mă obişnuiesc cu ideea că urmaşii mei nu vor creşte toţi împreună. Sînt avantaje şi inconveniente, dar acum este OK”, a completat Madonna. Din fericire, starului i-a trecut depresia. L-a găsit pe Jesus Luz şi crede, din nou, în dragoste.

În momentul în care pînă şi piesele proaste pe care le scoţi devin hit-uri, se poate spune că, într-adevăr, eşti o regină a muzicii. Este cazul Madonnei, care spune că nu poate înţelege cum anumite melodii ale ei, pe care le consideră „retardate”, se bucură de un asemenea succes. „Eu niciodată nu m-am priceput să judec dacă o piesă va ajunge bună sau nu. Cele mai retardate melodii ale mele, precum “Cherish” sau “Sorry”, au ajuns să fie hituri imense. “Into the Groove” este o altă piesă care, cînd o cînt, mă face să mă simt retardată, dar toată lumea se pare că o adoră”, explică vedeta. Madonna susţine, fără modestie, că este fanul mai multor artişti contemporani ei, precum Lady Gaga, dar spune că cel mai mult îi place cum cîntă Justin Timberlake, pe care l-a avut partener în duetul „4 Minutes”. „Este un fel de Cary Grant. Îl iubesc. Ador să cânt cu el”, a conchis diva.