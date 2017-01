Madonna şochează din nou

Celebra cîntăreaţă ameriană a marcat debutul primului ei turneu mondial din ultimii doi ani, suspendîndu-se de o cruce uriaşă şi insultîndu-l pe preşedintele George W. Bush, spre deliciul fanilor adunaţi la Los Angeles Forum. Timp de două luni, Madonna va susţine concerte în oraşe din America de Nord, după care se va întoarce în Europa unde va concerta în opt oraşe, iar la mijlocul lunii septembrie va ajunge şi în Japonia.

Diva muzicii pop, în vîrstă de 47 de ani, a petrecut două ore cîntînd o selecţie de melodii de pe noul său album, "Confessions on a Dancefloor", dar şi hituri mai vechi, precum "Like a Virgin," "Ray of Light" sau "Lucky Star". În public s-a aflat şi gurul Madonnei, Rabbi Yehuda Berg sau alte celebrităţi, precum Nicole Ritchie şi Rosie O'Donnell.

Concertul a început cu 50 de minute mai tîrziu decît era programat. O minge uriaşă acoperită de oglinzi a coborît din plafon şi din ea a ieşit Madonna, cîntînd piesa "Future Lovers". Mai tîrziu, Madonna şi-a pus o coroană de spini şi s-a suspendat de o cruce imensă, în timp ce cînta melodia "Live to Tell". În timpul unui montaj video ce rula în fundal au apărut imagini ale preşedintelui Bush, ale unor membri ai administraţiei de la Casa Albă şi ale prim-ministrului britanic Tony Blair, combinate cu imagini ale lui Adolf Hitler, Osama ben Laden şi Robert Mugabe, preşedintele Republicii Zimbabwe. În timp ce cînta piesa "I Love New York," Madonna a schimbat versurile, făcînd referiri la preşedintele Bush şi sexul oral.

Revistele de specialitate au estimat că încasările provenite din vînzarea biletelor pentru acest turneu vor ajunge la 200 de milioane de dolari. Dacă acest lucru se va concretiza, acesta va fi turneul cu cel mai mare succes al unei cîntareţe.