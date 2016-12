Madonna, suspectată că o copiază pe Lady Gaga

Iniţial, destul de multe voci au susţinut că Lady Gaga se inspiră serios din activitatea şi stilul predecesoarei sale Madonna, numai că acum se pare că este valabilă şi afirmaţia inversă, după ce regina neîncoronată a muzicii pop şi-a lansat noul videoclip pentru piesa “Girl Gone Wild”, în care apare în ipostaze extrem de provocatoare. Piesa “Girl Gone Wild” este cel de-al doilea single extras de pe cel mai nou album al divei muzicii pop, intitulat “MDNA”. Artista apare în clipul alb negru îmbrăcată sumar, legată cu lanţuri şi se lasă pipăită de mai mulţi bărbaţi goi. Deşi incitant, videoclipul este criticat, vedeta fiind acuzată de lipsă de inspiraţie. Multă lume este de părere că videoclipul seamănă cu cel al cântăreţei Lady Gaga pentru “Alejandro”. Albumul intitulat “MDNA”, o abreviere a numelui ei de scenă, va fi lansat oficial pe 26 martie. “MDNA” este produs de Martin Solveig şi William Orbit, cu care Madonna a colaborat în 1998, la albumul “Ray of Light”.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna a început să se confrunte şi cu rezistenţa publicului. În Rusia, asociaţiile de protejare a drepturilor homosexualilor intenţionează să organizeze o manifestaţie de protest, pe 9 august, înaintea concertului susţinut de Madonna la Sankt Petersburg. Asociaţiile îi reproşează Madonnei lipsa de reacţie după ce i-au cerut oficial să boicoteze o lege adoptată de oficialii locali pe care acestea o cataloghează homofobă. La rândul său, Madonna susţine pe pagina sa de Facebook că în timpul concertului va vorbi ”împotriva unei atrocităţi absurde”, fără a da alte detalii.