Madonna va face un documentar despre conflictul israeliano-palestinian

Cîntăreaţa americană se simte atît de bine în postura de producător, încît are de gînd să abordeze subiecte dintre cele mai fierbinţi în noile sale proiecte cinematografice. Madonna a afirmat, în cotidianul israelian “Yediot Aharonot”, că va face un documentar despre conflictul israeliano-palestinian, consacrat în principal copiilor. Aceasta a precizat că intenţionează să lucreze, din nou, cu Nathan Rissman, fostul său grădinar şi baby-sitter, care a realizat “I Am Because We Are”, documentarul despre orfanii din Malawi pe care l-a prezentat la Cannes.

Diva muzicii pop americane povesteşte că a avut această idee după ce a văzut un documentar, care a emoţionat-o despre copii israelieni şi palestinieni stînd în bănci în aceeaşi şcoală. Madonna şi fostul său grădinar au precizat că viitorul lor documentar va fi, în principal, consacrat copiilor. Madonna, adeptă a Cabalei, un curent mistic al iudaismului, a fost deja de mai multe ori în Israel,