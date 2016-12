Madonna va finanţa educaţia fetelor din ţările sărace

Regina neîncoronată a muzicii pop, Madonna, va scoate la vânzare unul dintre tablourile sale de valoare, o pictură abstractă realizată de artistul francez Fernand Leger, evaluată la şapte milioane de dolari, pentru a strânge bani cu care să finanţeze programe educaţionale pentru fetele din Afganistan, Pakistan şi alte ţări sărace, unde educaţia acestora în şcoli reprezintă un fapt rar sau chiar inexistent. Anunţul a fost făcut într-o perioadă în care Madonna se află în Malawi, ţara de origine a celor doi copii pe care i-a adoptat, unde planurile artistei de a construi zece şcoli au generat multe controverse, cauzate de costurile mari şi managementul defectuos, iar proiectul unei şcoli pentru 400 de fete a fost în cele din urmă anulat, anul trecut.

Madonna, în vârstă de 54 de ani, a afirmat că tabloul “Trois Femmes a la table rouge”, pictat în anul 1921, pe care l-a cumpărat la o licitaţie, în 1990, combină pasiunea ei pentru artă şi educaţie şi îi va permite să strângă fonduri pentru fundaţia Ray of Light. “Nu pot să accept o lume în care femeile şi fetele sunt rănite, împuşcate şi asasinate pentru că merg la şcoală sau pentru că predau la şcolile pentru fete”, a declarat Madonna într-un comunicat. “Vreau să schimb ceva de mare preţ cu ceva ce nu are preţ - artă pentru cultură şi educaţia fetelor!”, a adăugat cântăreaţa. Tabloul va fi scos la vânzare de casa Sotheby\'s în cadrul unei licitaţii de artă modernă şi impresionistă, care va fi organizată la New York, pe 7 mai.

Madonna nu este prima vedetă de calibru care şi-a asumat rolul de catalizator al programelor educaţionale pentru fetele din ţările sărace sau în curs de dezvoltare. La începutul acestei săptămâni, actriţa Angelina Jolie a inaugurat o nouă şcoală în Afganistan şi a anunţat că intenţionează să mai finanţeze şi alte şcoli din veniturile ce îi vor fi aduse de comercializarea unei colecţii de bijuterii pe care a realizat-o. Şi realizatoarea şi prezentatoarea de televiziune Oprah Winfrey a fost implicată într-un proiect de construire a unei şcoli în Africa de Sud, însă acel proiect s-a confruntat cu o serie de probleme, după ce un membru al personalului şcolii a fost arestat şi acuzat pentru agresiune şi abuz asupra elevilor.