Madonna visează la Festivalul de Film de la Cannes

Nici nu a apucat să se bucure de succesul primului său lung-metraj, intitulat “Filth and Wisdom”, prezentat în cadrul celei de-a 58-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin că Madonna speră să poată prezenta la Festivalul de la Cannes documentarul produs de ea, “I Am Because We Are”, turnat în Malawi. Debutul său regizoral a avut parte de o primire bună din partea criticilor, care au apreciat viziunea unică a cîntăreţei converită în regizor. “Filth and Wisdom” este un film şocant, un amestec de muzică, sex, căutare a spiritualităţii şi a bogăţiei, care era aşteptat cu mare interes. Madonna a spus că s-a inspirat din propria sa viaţă. “Una dintre temele filmului este lupta pentru supravieţuire şi, dacă privesc în urmă, la începuturile carierei mele, îmi amintesc de momentele acestea pline de conflicte ca şi cum a fost ieri”, a afirmat cîntăreaţa. “În urmă cu 30 de ani, fericirea însemna pentru mine să am cu ce mă hrăni, un acoperiş deasupra capului, să supravieţuiesc în New York şi să-mi fac auzită vocea”, a continuat Madonna, care de-a lungul carierei sale a vîndut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă. “Am crescut visînd să fiu dansatoare şi antrenîndu-mă ani la rînd şi a trebuit să înfrunt o realitate dură după ce am venit în New York. Mi-am da seama că mii de alte fete voiau să facă acelaşi lucru şi că nu eram cu nimic mai specială”, a spus Madonna, adăugînd, cu privirea spre pămînt: “Nu am făcut strip-tease. Însă am făcut alte lucruri”. Proiectat în afara competiţiei, în secţiunea Panorama, “Filth and wisdom” este un film marcat de figura centrală a cîntăreţului ucrainean Eugene Hutz, care joacă şi cîntă alături de trupa sa de gypsy punk din viaţa reală, Gogol Bordello.

Madonna s-a declarat încîntată de primirea făcută la Berlin filmului său. Are şi planuri mari cu privire la un documentar recent terminat, pe care l-a produs. Este vorba despre un documentar despre Malawi, care va fi proiectat în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, în perioada 14 - 25 mai, dar şi la New York în cadrul Festivalului de Film Tribeca, organizat de Robert de Niro, chiar dacă nu are încă distribuitor. Documentarul prezintă dificultăţile copiilor săraci din Malawi, o ţară în care Madonna are mai multe proiecte umanitare, din 2006 şi de unde vrea să adopte un băieţel împreună cu soţul său, regizorul britanic Guy Richie.