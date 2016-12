MAE are portal de 4,5 milioane euro pentru facilitarea obţinerii vizei pentru România

Integratorul Teamnet International va furniza Ministerului Afacerilor Externe (MAE) un portal care va facilita accesul cetăţenilor străini la procesul de obţinere a vizelor pentru România, valoarea contractului fiind de 20,4 milioane de lei, TVA inclusă (4,5 milioane de euro) pe 7 luni. „Sistemul E-Viza va fi în esenţă un serviciu electronic pus la dispoziţia aplicanţilor în vederea obţinerii vizei pentru România prin intermediul internetului, care îi va ajuta şi asista în procesul de constituire a dosarului de aplicare. Acest proiect vizează atât creşterea gradului de satisfacţie în rândul publicului aplicant, prin oferirea posibilităţii de a-şi constitui dosarul de aplicare pentru viza de acasă sau dintr-o altă locaţie dotată cu conexiune la internet, cât şi eficientizarea muncii angajaţilor serviciilor consulare române, prin faptul că o parte dintre dosarele aplicanţilor se pot constitui fără implicarea lor directă", se arată în caietul de sarcini al licitaţiei. Portalul nu vizează gestionarea efectivă a cererilor de viză pentru România, care este responsabilitatea actualului sistem de acordare a vizelor pentru România (SNIV), ci va juca doar rolul de interfaţă electronică între SNIV şi utilizatorii aplicanţi în cadrul portalului, se mai spune în document. Contractul a fost atribuit la 13 septembrie şi va fi finanţat din fonduri europene. Alături de Teamnet International, la licitaţie au mai fost depuse trei oferte. Controlată de 18 persoane fizice şi Fintech Investment Ltd (Marea Britanie) - 49,91%, Teamnet International Ploieşti (judeţul Prahova) a fost înfiinţată în 2001, are peste 260 de angajaţi şi este un furnizor de soluţii IT şi sisteme informatice pentru companii. În 2012, afacerile societăţii au atins 235,7 milioane de lei, de la 148,6 milioane de lei în urmă cu un an.