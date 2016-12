MAE l-a mustrat pe diplomatul belarus care a lăudat România lui Ceauşescu

După ce însărcinatul cu afaceri al Belarusului la Bucureşti, Serghei Molunov, a declarat miercuri că România a fost, în timpul lui Ceauşescu, un model unic de stat care a arătat că îşi poate plăti singur o datorie externă, acesta a fost convocat, ieri, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a i se spune că afirmaţiile sale sunt ”nepotrivite”. “Nu vreau să fac comentarii, dar am ascultat o poveste despre ultimii ani din timpul lui Ceauşescu. După câte îmi aduc aminte, a fost această părere că poporul a trăit foarte, foarte greu. Dar România, atunci, având o datorie imensă, a hotărât să-şi plătească aceste datorii. Şi, la sfârşitul anului 1989, practic şi-a stins aceste datorii. Am auzit această părere. Spuneţi, vă rog, este adevărat sau aşa se zicea? Eu am citit această părere şi cred că este interesant din punctul meu de vedere. Ce concluzie se poate trage din aceasta? Faptul că atunci - dacă lăsăm la o parte emoţiile provocate de viaţa grea - România a fost un exemplu unic că poate să-şi plătească această datorie”, a declarat Molunov.