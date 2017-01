MAE: Procedurile de verificare a autenticității mesajului de revendicare a răpirii românului pot dura

14:52:38 / 19 Mai 2015

Care "român"?

Tipul este plecat din țară de 20 de ani, este cetățean francez, nu are buletin românesc, nu are paşaport românesc, lucrează pentru o companie străină în Burkina Faso şi locuieşte în Marea Britanie unde îşi plăteşte taxele... Întreb atunci, ce treabă are tipul ăsta cu România?!