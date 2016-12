MAE va avea o „bibliotecă online” de 19,5 milioane de lei

Quality Business Solutions, Best Learn Consulting şi Promo Media vor furniza Ministerului Afacerilor Externe (MAE) un sistem informatic de gestiune a „bibliotecii online” a instituţiei, valoarea contractului fiind de 19,52 milioane de lei (TVA inclusă) pe 6 luni. „Proiectul Biblioteca online reprezintă un sistem informatic integrat care are drept scop final digitizarea, organizarea arhivei de documente a MAE şi prezentarea documentelor relevante în cadrul unui sistem de tip bibliotecă virtuală. (...) Proiectul va contribui la creşterea calităţii serviciilor oferite de MAE către cetăţeni, către mediul economic şi instituţiile publice prin intermediul dezvoltării şi punerii la dispoziţie a facilităţilor unei biblioteci virtuale”, se arată în anunţul de atribuire disponibil pe www.e-licitatie.ro. Proiectul este format trei loturi. Primul lot prevede furnizarea sistemului informatic, va fi furnizat de Quality Business Solutions şi are o valoare de 19,39 milioane de lei (TVA inclusă). Al doilea lot a fost atribuit Best Learn Consulting şi prevede furnizarea de servicii de management de proiect pentru suma de 47.512 lei (TVA inclusă). Cu o valoare atribuită de 85.965 lei, lotul al treilea a fost câştigat de Promo Media, care va furniza MAE servicii de promovare şi publicitate ale proiectului. Prin anunţul de participare, publicat în luna mai a acestui an, contractul a fost estimat la 20,45 milioane de lei (TVA inclusă). Contractul va fi finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat. Cu afaceri de 10,6 milioane de euro în 2013, Quality Business Solu­tions SRL este deţinută integral de antreprenorul Octavian Nicolau. Firma va fi preluată de S&T România, subsidiara locală a furnizorului austriac de soluţii IT cu acelaşi nume, tranzacţie pentru care a solicitat avizul Consiliului Concurenţei.