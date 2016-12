MAE: ”Românul aflat la bordul navei eşuate în Marea Egee a fost salvat”

Ministerul Afacerilor de Externe (MAE) a precizat că cetăţeanul român aflat la bordul unei nave sub pavilion cipriot eşuate în Marea Egee a fost salvat, iar starea sa de sănătate este bună. "Ambasada României la Atena a intervenit pe lângă autorităţile maritime din Grecia, pentru a solicita detalii cu privire la situaţia acestuia şi asupra circumstanţelor producerii incidentului, rezultând că cetăţeanul român se află în afara oricărui pericol. Urmare demersurilor iniţiate pe lângă autorităţile elene, s-a confirmat faptul că nava, sub pavilion cipriot, a naufragiat în cursul nopţii de 10 spre 11 februarie 2015, la ora 01.34, în largul Insulei Andros, ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile", se arată în răspunsul MAE. Printre membrii echipajului, format din 22 de persoane, se află şi un cetăţean român, care a fost salvat, iar starea sa de sănătate este bună, precizează Ministerul de Externe. Operaţiunile de salvare demarate de către autorităţile elene sunt în curs de desfăşurare, până în acest moment, fiind salvaţi de la bordul navei 20 de membrii ai echipajului. O navă-cargo la bordul căreia se afla inclusiv un marinar român a eşuat, miercuri, în Marea Egee, autorităţile elene intervenind pentru salvarea echipajului şi stabilizarea navei. Potrivit publicaţiei Ekathimerini, autorităţile elene au intervenit în apropierea Insulei Andros şi au salvat mai mulţi membri ai echipajului cargoului Goodfaith. Nava sub pavilion cipriot, care plecase din Portul Elefsina (regiunea Atena) spre Odesa (Ucraina), a eşuat miercuri dimineaţă în apropierea Insulei Andros. Căpitanul a comunicat că nava a început să ia apă. Membrii echipajului au fost salvaţi cu elicoptere Super Puma, aparţinând Forţelor aeriene elene. Potrivit agenţiei AP, echipajul este format din 22 de marinari filipinezi şi un român.