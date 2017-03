Maestra Eugenia Tărăşescu-Jianu, premiată pentru o carieră excepţională

Dă viaţă, din prea plinul ei, lucrurilor, culorilor şi spaţiului. Orice obiect care o înconjoară devine creaţie sau are potenţial creativ, căci aşa funcţionează ea. Are o minte şi un suflet minunate, pe care şi le-a pus de zeci de ani în slujba creaţiei şi a teatrului. Scena de lemn i-a fost şi îi este loc de joc în viaţă, iar culisele şi atelierele din teatre, spaţiu de odihnă. Are întotdeauna, pentru oricine, o vorbă frumoasă sau de duh, depinde de cel căruia îi este adresată. Poveştile ei despre experienţele teatrale pe care le-a iniţiat sau la care a participat par desprinse de pe canavaua legendară a lumii, mitologie existenţială intensă, cu rădăcini puternice în realitatea altor mari creatori români şi străini. A creat sute de scenografii şi a luat zeci de premii. Este constănţeancă, iubeşte marea, care are culoarea ochilor ei şi despre care spune că îi menţine orizontul mereu deschis. O ştiţi, se numeşte Eugenia Tărăşescu-Jianu, un adevărat maestru-păpuşar al timpurilor creaţiei. În acest an, Senatul UNITER a hotărât, pe baza nominalizărilor, să-i ofere minunatei creatoare „Premiul special pentru o carieră excepțională în teatrul de păpuși și marionete”. În comunicatul care anunţă premiile decernate de UNITER în acest an, Eugenia Tărăşescu-Jianu este trecută ca „actriţă”. Nu-i nimic, vom spune noi, nu e complet greşit, căci Eugenia este un adevărat creator, complet şi exigent cu sine însuşi până la extreme. Gala Premiilor UNITER, ediția a XXV-a, va avea loc în data de 8 mai 2017, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara.

Eugenia Tărăşescu-Jianu a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative, Secţia Scenografie, în anul 1969, iar în 1995 lua „Premiul pentru întreaga activitate” la Gala Păpuşarilor de la Cluj-Napoca. „Sunt foarte mândră de faptul că am fost recompensată cu acest premiu, pe care îl voi primi peste două luni. Dedic acest premiu oraşului în care m-am născut. Este unul dintre cele mai importante premii din cariera mea, iar aceasta reprezintă pentru mine o recunoaştere a activităţii mele artistice de-a lungul timpului. Nu puteam ajunge în acest moment dacă nu aveam lângă mine oameni minunaţi de teatru din oraşele în care am lucrat, în Constanţa şi în celelalte localităţi din ţară. Fiecare spectacol reprezintă o nouă provocare. Peste trei ani sper să aniversez cincizeci de ani de carieră. Dacă ar fi să încep o altă viaţă, probabil aş porni pe acelaşi drum. M-am apropiat foarte mult de teatrul de păpuşi, pe care îl consider un gen teatral important şi deosebit de celelalte, prin faptul că fantezia este pe primul loc şi te adresezi unui public special, o generaţie foarte bine informată, şi aprecierea acestei generaţii de copii hrăneşte orgoliul de artist cu aprecierile şi aplauzele lor sincere”, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, scenografa Eugenia Tărăşescu-Jianu.

Vă prezentăm, în continuare, o foarte succintă trecere în revistă a premiilor şi activităţii artistice a minunatei scenografe cu care Constanţa s-a mândrit şi se mândreşte, exponenta unei perioade de creaţie care nu pare să mai revină pe meleagurile tomitane.

CELE MAI RECENTE PREMII

- „Mica Sirenă“ (adaptare după H. Ch. Andersen), regia și scenariul: Cristian Mitescu - Premiul pentru scenografie la Festivalul Internațional al teatrelor de păpuși și marionete „Puck” de la Cluj-Napoca (2016)

- „Peter Pan“ - Teatrul de Păpuși din Ploiești - Premiul pentru scenografie la Festivalul de teatru pentru copii „Așchiuță” de la Pitești (2015)

- Premiul pentru scenografie la Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație de la București (2015) cu spectacolele „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte“ - Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin“ Timișoara, „Prințesa Turandot“ - Teatrul pentru copii și tineret „Ariel” din Tg. Mureș și „Vrăjitorul din Oz“ - Teatrul pentru copii și tineret „Colibri” din Craiova

Spectacole premiate în țară și străinătate - selecţie:

TEATRUL DRAMATIC DIN CONSTANŢA - „Răzbunarea“, de Alexander Fredo, regia Iancu Lucian, Premiul de Scenografie la Festivalul de Comedie de la Galaţi (1982)

ALTE TEATRE DRAMATICE DIN ŢARĂ - „D’ale carnavalului“, de I.L. Caragiale, regia Mona Chirilă, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca - Premiul de scenografie la Festivalul de Teatru de la Budapesta (2001)

TEATRUL DE PĂPUŞI DIN CONSTANŢA

- „Călina Făt-Frumos“, după Victor Eftimiu, regia Silviu Purcărete - Premiul de scenografie la Festivalul Naţional „Cântarea României” (1983)

- „Vrăjitoarele“, de Dimitrie Stelaru, regia Cristian Pepino - Premiul de Scenografie la Festivalul de Marionete şi Animaţie de la Bacău (1985) şi Premiul al II-lea pentru scenografie la Festivalul de Teatru de la Bucureşti (1985)

- „Copilul din stele“, de Oscar Wilde, regia Geo Berechet - Marele Premiu la Festivalul Internaţional de la Zagreb (1972), la Festivalul Internaţional de la Nancy (1972), la Festivalul Internaţional de la Belgrad (1974), la Festivalul Internaţional de la Florenţa (1975), la Festivalul Internaţional de la Istanbul (1975) şi la Festivalul Internaţional de la Moscova (1978)

- „Motanul încălţat“, de Charles Perault, regia Tudor Chirilă - Premiul de scenografie la Gala Păpuşarilor de la Cluj- Napoca;

- „Dragostea celor trei portocale“, de Carlo Gozzi, regia Mona Chirilă - Premiul pentru Estetica spectacolului la Festivalul Internaţional de la Subotica, Iugoslavia (1990);

- „Tinereţe fără bătrâneţe“, de Petre Ispirescu, regia Mona Chirilă - Premiul pentru scenografie la Festivalul de Animaţie de la Galaţi (1995)

- „Regele cerb“, de Carlo Goldoni, regia Cristian Pepino - Premiul Revistei „Luminiţa” la Reuniunea Teatrelor de Păpuşi (1978)

- „Buratino“, de Al. Tolstoi, regia Tudor Chirilă - Premiul pentru scenografie la Festivalul Internaţional de la Botoşani (1994)

TEATRE DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE DIN ŢARĂ

- „Flautul fermecat“, de W.A. Mozart, scenariul şi regia Mona Chirilă, Teatrul de Păpuşi „Ariel” Tg. Mureş (2003) - Premiul pentru scenografie la Cluj-Napoca

- „Zurinka“, basm popular ţigănesc, scenariu Alina Nedelea, direcţia de scenă Gavrilă Cadariu - Premiul pentru scenografie la Graz (Austria) - 2005 şi la Cluj-Napoca

- „Vrăjitorul şi corbul“, de Carlo Gozzi, regia Mona Chirilă - Premiul pentru scenografie la Festivalul Internaţional de Marionete de la Cluj-Napoca (2005) şi în Ungaria, Iugoslavia, Ucraina şi Croaţia

- „Califul Barză“, de Hauff, regia Oana Leahu, Teatrul de Păpuşi „Ariel” Tg. Mureş (2008) - Spectacol premiat pentru scenografie la Cluj-Napoca

- „Povestea celor trei portocale“, regia Geta Lozincă, Teatrul de Păpuşi „Ariel” Tg. Mureş (2010) - Premiul pentru scenografie la Cluj-Napoca

PREMIILE SENATULUI LA GALA UNITER 2017

Gala Premiilor UNITER, ediția a XXV-a, va avea loc în data de 8 mai 2017, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Conform statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER acordă în cadrul Galei Premiilor UNITER premiul de excelență, premiile pentru întreaga activitate și premiile speciale.

Pe baza propunerilor primite din partea teatrelor și a propunerilor membrilor Senatului UNITER, în ședința din data de 27.02.2017, Senatul a acordat următoarele premii:

Premiul de Excelență: VICTOR IOAN FRUNZĂ

Premiul pentru întreaga activitate:

Actriță: MARIANA MIHUȚ

Actor: DIONISIE VITCU

Regizor: SILVIU PURCĂRETE

Scenograf: LUANA DRĂGOIESCU

Critică și istorie teatrală: MARIANA VOICU

PREMII SPECIALE

Premiul special pentru proiecte inedite și realizări remarcabile acordat Teatrului Național „Mihai Eminescu“ din Timișoara pentru realizarea Sălii 2 (Manej)

Premiul special acordat actriței Eugenia Tărășescu-Jianu pentru o carieră excepțională în teatrul de păpuși și marionete

Premiul special acordat Facultății de Teatru din cadrul Universității de Arte „George Enescu“ din Iași pentru contribuția întregului corp universitar la dezvoltarea vieții teatrale și culturale naționale

Premiul special acordat actriței Irene Flamann Catalina pentru o viață dedicată Teatrului.